Istoricul Niall Ferguson susține că faptul că președintele Donald Trump a intervenit întărește părerea cetățenilor că „jocul economic este aranjat în favoarea miliardarilor de către o administrație coruptă la o scară nemaiîntâlnită până acum în Statele Unite”.

Niall Ferguson este unul dintre autorii și istoricii care s-a opus categoric curentului Woke. Ferguson nu este un susținător al democraților. Dar cel mai recent articol al său din Free Press, Ferguson susține că „afacerea Jensen Huang” s-a transformat deja într-un temă publică legată, de fapt, despre Inteligența Artificială. Și că, pentru viitorul apropiat, reticența oamenilor față de AI va crește.

O treime dintre români cred că AI le va lua jobul

Această reticență este deja mare. În România, un recent studiu Barometru de Încredere a Consumatorului, realizat de Exact Business Solutions, arată că 30% dintre români consideră că AI le va elimina locul de muncă.

În SUA, 80% dintre americani resping centrele de date și doar 20% sunt de acord cu ele. „Opoziția față de centrele de date se situează la aproximativ 80/20, indiferent de apartenența politică și atât în zonele rurale, cât și în cele urbane”, scrie Niall Ferguson.

Despre „guvernanța corporativă AI”

Istoricul rezumă în 7 puncte situația generată de triada Huang – Nvidia – China.

„Nu există o guvernanță corporativă la fel de proastă ca guvernanța corporativă în domeniul IA”. „Nu puterea este afrodisiacul suprem, ci o evaluare de câteva trilioane de dolari. Este o cale rapidă spre adulter, dacă nu chiar spre poligamie”. „Reintegrarea lui Jensen a avut ca scop, în primul rând, stabilizarea pieței bursiere. Cu toate acestea… … nu este clar dacă reinstalarea directorului general al unei singure firme, oricât de importantă ar fi aceasta, va fi suficientă pentru a contracara forțele puternice care determină încetinirea boom-ului IA”. „Dovezile clare că președintele Statelor Unite a intervenit în acest caz nu vor face decât să întărească percepția publică larg răspândită că jocul economic este aranjat în favoarea miliardarilor de către o administrație coruptă la o scară nemaiîntâlnită până acum în Statele Unite”. „Ancheta acestui caz va avea un puternic impact asupra democraților anul viitor, după ce aceștia vor prelua controlul asupra Congresului. Par să existe motive întemeiate să credem că serviciile de informații l-au avertizat pe președintele Trump că Jensen avea o relație cu o persoană suspectată de spionaj în favoarea Chinei. Se pare că președintele a ignorat aceste avertismente”. „Există o diviziune profundă în cadrul administrației cu privire la siguranța IA și politica privind IA și China, o facțiune, condusă de David Sacks, fiind în favoarea unei reglementări minime și a unor controale minime asupra exporturilor; iar cealaltă, identificată din ce în ce mai mult cu Bessent, avertizând asupra pericolelor unei IA necontrolate. Între timp, elemente influente din afara administrației, în special Anthropic, au susținut o abordare mai agresivă față de China”.

Obstacole în fața revoluției AI

Ferguson citează The Economist care susține axa autoritarilor (Rusia, China Iran) colaborează mai strâns ca niciodată, în timp ce sistemul de alianțe al SUA a suferit o lovitură.

„Ceea ce contează nu este libidoul domnului Huang; ceea ce contează este că marea revoluție tehnologică a inteligenței artificiale se confruntă cu obstacole puternice și structurale: creșterea ratelor dobânzilor pe termen scurt și lung, o reacție politică majoră și o intensificare a celui de-al Doilea Război Rece.

„Consiliul de administrație pasiv al Nvidia nu poate șterge acest fapt la cererea unui președinte care, la rândul său, supraestimează rolul marilor oameni – și răbdarea americanilor față de autocrație”, încheie Niall Ferguson.