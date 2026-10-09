Jessica Biel, îndemnată de văduva lui Hugh Hefner să nu joace în filmul „Playmates”: „Te rog să te gândești din nou”

Văduva lui Hugh Hefner i-a cerut actriței Jessica Biel să renunțe la rolul său dintr-un film despre Playboy. Crystal Hefner a avertizat-o pe actrița din rolul principal să își reconsidere participarea la viitorul film dacă acesta îl va înfățișa pe soțul ei răposat și imperiul fondat de acesta într-o lumină pozitivă, relatează Yahoo News.

Biel s-a alăturat recent distribuției viitorului „Playmates”, aflat încă în faza de pregătiri, a cărei poveste se va desfășura la celebrul conac Playboy. Actrița în vârstă de 44 de ani urmează să interpreteze o fostă Playboy Playmate care devine soția lui Hefner în film.

Potrivit revistei Variety, personajul lui Biel nu va fi bazat pe niciuna dintre soțiile lui Hefner din viața reală, fiind unul fictiv.

După anunțul privind distribuirea lui Biel în film, Crystal Hefner, care a fost căsătorită cu magnatul Playboy până la decesul acestuia în 2017, a publicat o captură de ecran a mesajului direct pe care i l-a trimis actriței.

Văduva lui Hugh Hefner i-a trimis un mesaj direct actriței

Crystal Hefner, o fostă Playboy Playmate care s-a căsătorit cu Hugh Hefner în 2012, a îndemnat-o pe Biel:

„Te rog să te gândești din nou înainte de a accepta să interpretezi rolul «soției» lui Hugh Hefner, dacă acest film intenționează să îl prezinte într-o lumină romantică sau să idealizeze lumea Playboy. Eu chiar am fost soția lui și am fost supusă abuzurilor sexuale, emoționale, financiare și fizice în cadrul acelei relații. Multe alte femei au făcut, de asemenea, dezvăluiri și acuzații de viol, constrângere, drogare și exploatare”.

„Există, de asemenea, îngrijorări extrem de grave legate de minore. Sper ca toți cei implicați în acest film să își facă timp să le asculte pe femeile care au trăit acele experiențe, înainte de a ajuta Hollywood-ul să transforme din nou totul într-o amintire nostalgică”, a adăugat văduva lui Hugh Hefner în mesajul adresat actriței.

Crystal și Hugh Hefner în 2013, FOTO: Admedia Wire LLC / Alamy / Profimedia

Cine va mai juca alături de Jessica Biel în filmul despre imperiul Playboy

Filmul „Playmates”, produs de Searchlight Pictures, va fi scris și regizat de actrița americană Lorraine Nicholson, fiica în vârstă de 36 de ani a legendarului actor Jack Nicholson. Scenariul original se inspiră din experiențele acesteia din perioada în care a crescut în preajma conacului Playboy.

Filmul va marca debutul regizorului Lorraine Nicholson, iar printre ceilalți membri confirmați ai distribuției se numără Bill Pullman, Indiana Elle și Lily-Rose Depp, fiica lui Johnny Depp.

„Elle (Indiana Elle), o adolescentă de 13 ani care le știe pe toate și consideră conacul Playboy a doua sa casă, o întâlnește pe Anna (Depp), una dintre cele șapte aspirante care concurează pentru titlul de Playmate of the Month («Iepurașul Playboy al lunii»). Cele două leagă o prietenie neașteptată și încearcă să se ajute reciproc să obțină ceea ce își dorește fiecare cel mai mult: apariția pe o copertă de revistă și un băiat”, notează descrierea oficială pentru film.

Searchlight Pictures nu a anunțat când intenționează să lanseze filmul, acesta fiind deocamdată în faza de preproducție.