Fiica lui Jack Nicholson a publicat o fotografie rară cu actorul retras de mulți ani

La 16 ani după ce s-a retras din activitate, legendarul actor american Jack Nicholson și-a sărbătorit joi cea de-a 89-a aniversare alături de familie și prieteni, iar fiica sa Lorraine Nicholson a publicat o fotografie cu el pentru a marca momentul, relatează revista People.

Lorraine, care a împlinit 36 de ani mai devreme în cursul lunii aprilie, a publicat pe pagina sa de Instagram mai multe fotografii vechi cu tatăl ei triplu premiat cu Oscar, însă și una nouă pe care a însoțit-o cu mesajul simplu: „89!!”.

Jack Nicholson pare într-o dispoziție bună în fotografie, zâmbind și aplaudând, în plan secund putând fi văzută și cântăreața americană de folk Joni Mitchell – o prietenă apropiată a sa de decenii.

Jack Nicholson a împlinit 89 de ani, FOTO: Lorraine Nicholson / Instagram

Lorraine este unul dintre cei patru copii recunoscuți de Jack Nicholson. El o are pe ea și pe fiul său Ray, în vârstă de 34 de ani, împreună cu actrița Rebecca Broussard. Are de asemenea o fiică, Jennifer, 61 de ani, cu fosta sa soție Sandra Knight și o altă fiică, Honey, 43 de ani, cu modelul Winnie Hollman.

Nicholson ar mai fi avut o fiică și un fiu cu actrițele Susan Anspach și Jennine Gourin, însă el nu a recunoscut niciodată paternitatea asupra lor.

Jack Nicholson a dus o viață retrasă în ultimii ani

Nicholson, singurul actor descris de Tom Cruise drept un „maestru” desăvârșit, nu a mai jucat în niciun film din 2010, când a apărut în comedia romantică „How Do You Know”, alături de Reese Witherspoon, Owen Wilson și Paul Rudd.

El s-a retras din actorie și în anii care au urmat și-a redus tot mai mult aparițiile publice, preferând să ducă o viață privată.

Presa de la Hollywood a scris în 2017 că el urma să joace într-un „remake” în limba engleză al filmului „Toni Erdmann” apărut în anul precedent și a cărui poveste se desfășoară la București. Însă proiectul filmului în limba engleză nu s-a mai materializat.

În una dintre rarele sale apariții publice din ultimii ani, Jack Nicholson a participat în 2025 la a 50-a aniversare a popularei emisiuni TV Saturday Night Live din SUA. El participase și în 2015 la a 40-a aniversare de la lansarea emisiunii de comedie.