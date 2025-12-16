Jim Carrey spune că a vrut să dea toți banii înapoi să scape de rolul dintr-un film clasic de Crăciun: „Începeam să intru în panică”

Jim Carrey cu Globul de Aur câștigat în 1999, cu un an înainte de apariția filmului său „How the Grinch Stole Christmas”, FOTO: Hal Garb / AFP / Profimedia Images

Îndrăgitul actor canadian Jim Carrey a dezvăluit că machiajul și costumul au fost atât de chinuitoare pentru rolul său din filmul de Crăciun „How the Grinch Stole Christmas” din 2000 încât a fost cât pe ce să renunțe la un onorariu de 20 de milioane de dolari, relatează revista Fortune.

Actorul acum în vârstă de 63 de ani a povestit într-un nou interviu pentru revista Vulture că prima zi de machiaj a durat opt ore și că a fost aproape să renunțe din cauza atacurilor de panică pe care le-a suferit.

El a pus acestea pe seama necesității de a purta lentile de contact verzi dureroase, un machiaj care îl obliga să respire pe gură tot timpul și un costum integral confecționat din păr de iac, extrem de iritant.

Însă, înainte de a pleca definitiv, producătorul Brian Grazer l-a angajat pe fondatorul SEAL Team Six, celebra unitate de operațiuni speciale a forțelor armate americane, pentru a-l ajuta pe Carrey să facă față situației.

„Richard Marcinko era un gentleman care îi antrena pe ofițerii CIA și pe militarii din trupele speciale cum să suporte tortura. Mi-a oferit o listă întreagă de lucruri pe care le puteam face atunci când începeam să intru în panică. De exemplu, să mă lovesc cu pumnul cât de tare pot în picior. Să am un prieten în care am încredere și să-l lovesc cu pumnul în braț. Să mănânc tot ce îmi cade în mână”, a povestit Jim Carrey în interviu.

„Dacă e un televizor pornit atunci când începi să intri în panică, stinge-l și pornește radioul. Fumează cât mai multe țigări posibil. Există fotografii cu mine, costumat în Grinch, stând pe un scaun de regizor cu o portțigaretă lungă. Aveam nevoie de o portțigaretă, pentru că părul de iac ar fi luat foc dacă țigara se apropia prea mult” de el, și-a continuat actorul explicațiile.

Carrey a dezvăluit că nu știa că e sfătuit de fondatorul SEAL Team Six pentru film

Carrey, care a revenit recent la actorie pentru a juca în filmul Sonic the Hedgehog 3, a dezvăluit că a aflat abia ulterior că Marcinko a fost ofițerul fondator al SEAL Team Six. Marcinko a murit la vârsta de 81 de ani, în decembrie 2021.

Regizorul Ron Howard și Grazer, care au participat și ei la interviul acordat Vulture, și-au amintit de dificultățile pe care le-a avut Carrey pe platou din cauza costumului de Grinch.

Medicii au stabilit că Carrey nu putea lucra machiat cinci zile la rând, astfel că avea o zi liberă sau, miercurea, stătea doar în afara cadrului, oferind replici vocale.

„Jim a început să aibă atacuri de panică. Îl vedeam întins pe podea, între pregătiri, cu o pungă de hârtie maro. La propriu, pe podea. Era nefericit”, a spus Howard.

Filmul lui Carrey poate fi văzut în streaming de Crăciun pe trei platforme

Grazer a confirmat că actorul s-a oferit chiar să returneze întregul onorariu de 20 de milioane de dolari, cu tot cu dobândă. Însă, în schimb, producătorul filmului l-a găsit pe Marcinko. „I-am spus: «Uite, poți renunța luni, dar petrece weekendul cu tipul ăsta»”, a relatat Grazer.

How the Grinch Stole Christmas a fost în cele din urmă un succes la box office, cu încasări de 348 milioane de dolari la nivel mondial versus un buget de producție de 123 de milioane de dolari. Vânzările de bilete au fost suficiente pentru a prinde și clasamentul top 10 al filmelor cu cele mai mari încasări din 2000, pe poziția a șasea.

Succesul s-a datorat în parte și faptului că Jim Carrey era la momentul respectiv în perioada de vârf a carierei sale la Hollywood și era unul dintre cei mai cunoscuți actori din lume.

Chiar dacă lungmetrajul nu i-a impresionat pe criticii de film, el a ajuns de-a lungul anilor să fie considerat un clasic de Crăciun – lucru ilustrat și de faptul că în prezent el poate fi văzut în streaming pe nu mai puțin de trei platforme: Disney+, SkyShowtime și Amazon Prime video, care îl au în cinemateca lor cu titlul complet, Dr. Seuss’ How the Grinch Stole Christmas.