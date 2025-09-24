VIDEO Jimmy Kimmel apără libertatea de exprimare la revenirea sa la ABC, după suspendare / A vorbit sobru despre uciderea lui Charlie Kirk și l-a atacat pe Trump

Jimmy Kimmel a ținut un monolog de aproape 30 de minute în prima seară după suspendarea temporară a emisiunii sale, ca urmare a controverselor stârnite de comentariile sale referitoare la moartea lui Charlie Kirk. Credit line: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Nu sunt sigur cine a avut cele mai ciudate 48 de ore, eu sau directorul general al Tylenol”, a spus Jimmy Kimmel la începutul emisiunii sale, reluată de ABC la șase zile după ce a fost scoasă din grilă în urma unei dispute legate de comentariile prezentatorului despre asasinarea influencerului Charlie Kirk, potrivit The New York Times.

Jimmy Kimmel a revenit marţi la emisiunea sa de noapte de la ABC. Primit cu aplauze de publicului său aflat în sală, prezentatorul a fost când glumeț, când sfidător și serios, în timp ce aborda controversa care a dus la suspendarea temporară a emisiunii sale de noapte și a declanșat o dezbatere națională pe tema libertății de exprimare.

Kimmel a spus că înțelege de ce comentariile sale de săptămâna trecută despre suspectul în cazul uciderii activistului de dreapta Charlie Kirk au părut „inoportune, neclare sau poate ambele”, scrie NYT.

De asemenea, prezentatorul a folosit cuvinte dure pentru liderul de la Casa Albă și autoritatea de reglementare guvernamentală care a sugerat că administrația Trump va pedepsi ABC din cauza remarcilor sale, spunând că „o amenințare a guvernului de a reduce la tăcere un comediant pe care președintele nu îl place este anti-americană”.

„Această emisiune nu este importantă”, a spus Kimmel în monologul său de deschidere. „Ceea ce este important este că trăim într-o țară care ne permite să avem o emisiune ca aceasta”.

El le-a mulțumit tuturor aliaţilor săi din industrie care i-au luat apărarea, printre care James Corden, Jay Leno, Howard Stern şi David Letterman, dar a ţinut să le mulţumească și celor care l-au suținut după ce emisiunea sa a fost suspendată, deși nu-i susțin convingerile în mod obișnuit. „Oameni pe care nu mi-aş fi imaginat vreodată, cum ar fi Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, Mitch McConnell, Rand Paul. Chiar şi vechiul meu prieten Ted Cruz, care, credeţi sau nu, a spus ceva foarte frumos în numele meu”, a spus el.

Ce a spus despre moartea lui Charlie Kirk

Prezentatorul a abordat comentariile sale din 15 septembrie cu privire la moartea activistului conservator Charlie Kirk. Cu vocea tremurândă şi lacrimi în ochi, el a declarat: „Nu a fost niciodată intenţia mea să minimalizez importanţa uciderii unui tânăr”.

„Nu cred că este nimic amuzant în asta”, a afirmat el. „Am postat un mesaj pe Instagram în ziua în care a fost ucis, transmiţând dragoste familiei sale şi cerând compasiune, şi am vorbit serios. Şi încă mai cred asta. Nici nu a fost intenţia mea să dau vina pe vreun grup anume pentru acţiunile sale. Era un individ profund tulburat. Asta era exact opusul a ceea ce voiam să spun, dar pentru unii, mesajul meu a părut nepotrivit sau neclar, sau poate ambele, iar pentru cei care cred că am arătat cu degetul, înţeleg de ce sunteţi supăraţi”, a spus Kimmel, potrivit News.ro.

Dacă situaţia ar fi fost inversă, probabil că aş fi simţit la fel. Am mulţi prieteni şi membri ai familiei de cealaltă parte pe care îi iubesc şi de care rămân apropiat, chiar dacă nu suntem deloc de acord în privinţa politicii. Nu cred că ucigaşul care l-a împuşcat pe Charlie Kirk reprezintă pe cineva; era o persoană bolnavă care credea că violenţa este o soluţie, iar aceasta nu este”, a adăugat el.

Cu lacrimi în ochi, el a lăudat-o și pe Erika Kirk, văduva lui Kirk, care duminică, la o comemorare publică, a declarat că a iertat persoana acuzată de uciderea soțului ei. „M-a emoționat profund”, a spus Kimmel, cu vocea răgușită. „Dacă există ceva ce ar trebui să învățăm din această tragedie și să ducem mai departe, sper să fie asta, și nu altceva”.

Atac la adresa lui Donald Trump

În cadrul emisiunii, Kimmel a difuzat un clip în care preşedintele le spunea reporterilor: „Oricine l-ar putea înlocui, tipul nu avea talent. Kimmel avea… uite, a fost concediat. Nu avea talent. E un nebun. Dar nu avea talent. Şi, mai important, talentul… mulţi oameni nu au talent, dar au audienţă, iar el nu avea audienţă”.

„Ei bine, eu am audienţă în seara asta!”, a spus Kimmel zâmbind, în timp ce publicul a izbucnit în aplauze. „Aproape că îţi pare rău pentru el. A încercat din răsputeri să mă anuleze. În schimb, a forţat milioane de oameni să urmărească emisiunea. I-a ieşit pe dos. S-ar putea să fie nevoit să facă publice dosarele Epstein pentru a ne distrage atenţia de la asta”.

„Liderul nostru se bucură că americanii îşi pierd mijloacele de trai pentru că nu ştie să accepte o glumă”, a spus Kimmel. „A reuşit cumva să-l scoată pe Colbert de la CBS. Apoi şi-a îndreptat atenţia asupra mea. Şi acum susţine deschis ca NBC să-i concedieze pe Jimmy Fallon şi pe Seth Meyers, precum şi pe sutele de americani care lucrează pentru emisiunile lor şi care nu câştigă milioane de dolari. Şi sper că, dacă se va întâmpla asta, sau dacă va exista vreun indiciu că se va întâmpla, veţi fi de zece ori mai zgomotoşi decât aţi fost săptămâna aceasta”.

După ce ABC i-a redat emisiunea, Trump a reacționat: „Nu pot să cred că ABC Fake News i-a redat lui Jimmy Kimmel slujba”, a scris președintele pe platforma sa Truth Social. „ABC a anunţat Casa Albă că emisiunea lui a fost anulată! Ceva s-a întâmplat între atunci şi acum, pentru că publicul lui a DISPĂRUT, iar „talentul” lui nu a existat niciodată”.

Decizia ABC de a suspenda emisiunea, condamnată

Show-ul de noapte „Jimmy Kimmel Live!” a fost brusc și pe termen nedeterminat scos din grila de programe săptămâna trecută, după ce președintele Comisiei Federale de Comunicații, Brendan Carr, și rețelele de posturi afiliate au amenințat ABC cu privire la comentariile făcute de Kimmel într-un monolog despre reacția mișcării MAGA la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, un apropiat al președintelui Donald Trump.

Săptămâna trecută au avut loc proteste organizate împotriva Disney în fața sediilor companiei din New York și Burbank, California, precum și în fața teatrului din Hollywood unde se înregistrează emisiunea lui Kimmel. Luni, peste 400 de artiști și de vedete de la Hollywood, printre care Tom Hanks, Meryl Streep, Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Anniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda și alții, au semnat o scrisoare deschisă în sprijinul lui Kimmel.

Suspendarea emisiunii „Jimmy Kimmel Live!” s-a transformat aproape imediat într-un punct fierbinte pentru libertatea de exprimare în America, notează NYT. Susţinătorii libertăţii de exprimare au condamnat decizia rapidă a companiei de a-l scoate pe Kimmel din emisie.

Conservatorii au salutat decizia, iar președintele american şi-a reiterat ameninţarea de a face presiuni pentru ca reţelele de televiziune să-şi piardă licenţele pentru că au permis difuzarea de opinii anti-Trump şi anti-MAGA.