Jocurile Olimpice de iarnă Milano – Cortina 2026 încep oficial astăzi/ Toate datele despre ceremonia de deschidere

Munții Dolomiți se pot vedea în spatele arenei unde are loc competiția de curling de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Foto: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia

Jocurile Olimpice de Iarnă găzduite de Milano-Cortina vor fi deschise oficial vineri la ora 21.00, printr-o ceremonie care va combina elemente ale celor doi co-organizatori, încercând să reflecte atât viața urbană, cât și pe cea montană și să transmită un mesaj mai larg de armonie, relatează Reuters.

La ceremonia principală care va avea loc pe stadionul de fotbal San Siro din Milano vor fi prezente numeroase figuri politice, printre care vicepreședintele american JD Vance, secretarul de stat american Marco Rubio, șefi de stat și membri ai familiilor regale.

Cântăreața americană Mariah Carey și tenorul italian Andrea Bocelli vor susține momente artistice la San Siro, în cadrul ceremoniei.

Două torțe olimpice vor arde în timpul Jocurilor

Deschiderea va fi unică deoarece co-gazda Cortina d’Ampezzo se va alătura sărbătorii de la peste 400 de kilometri depărtare, din munți, într-un spectacol care se așteaptă să atragă o audiență globală uriașă la televizor și online.

Sportivii vor defila, de asemenea, în locațiile montane Livigno și Predazzo, într-o ediție a Jocurilor desfășurată pe o suprafață de 22.000 de kilometri pătrați.

Pentru prima dată, două flăcări olimpice, unul dintre simbolurile Jocurilor, vor fi aprinse simultan și vor arde pe toată durata competiției: una la Arco della Pace (Arcul Păcii) din Milano și cealaltă în Piazza Dibona din Cortina.

Tema ceremoniei de deschidere

Comitetul Internațional Olimpic a anunțat că ceremonia de deschidere va fi un spectacol dedicat respectului pentru sportivii din întreaga lume, politica urmând să fie lăsată deoparte.

Ceremonia se va intitula „Armonia” și va celebra diversitatea vieții italiene, de la Milano, capitala modei, până la micile orașe montane din Alpi care găzduiesc probele în aer liber ale Jocurilor, ce se desfășoară până la 22 februarie.

Biletele pentru evenimentul principal de pe istoricul stadion de fotbal, casa echipelor AC Milan și Inter, au costat între 260 de euro și prețul simbolic, dar ridicat, de 2.026 de euro.

Alberto Tomba și Deborah Compagnoni, doi dintre cei mai de succes schiori alpini ai Italiei, sunt considerați favoriți pentru onoarea de a aprinde flăcările olimpice, însă numele participanților și formatul ceremoniei nu au fost încă dezvăluite.

Jocurile Olimpice de la Milano – Cortina au loc în perioada 6–22 februarie 2026. În România, ele sunt transmise de TVR1, TVR Sport și Eurosport.