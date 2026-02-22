Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026, la final. Imagini spectaculoase de la ceremonia de închidere

Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, duminică, 22 februarie 2026, la Verona. Credit: MATHIAS BERGELD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina se încheie oficial în această seară, odată cu ceremonia organizată în istorica Arenă Olimpică din Verona, care datează din secolul I d.Hr. Spectacolul initulat „Frumoasa în acțiune” celebrează arta italiană și performanțele sportive, iar gazdele ediției din 2026 predau formal ștafeta Franței, țara în care se vor desfășura Jocurile în 2030.

Ceremonia de închidere a fost organizată într-un amfiteatru roman în aer liber renumit pentru găzduirea de concerte de operă și pop. Arena veche de 2.000 de ani se află în inima Veronei, oraș din nordul Italiei și locul în care se desfășoară și acțiunea piesei „Romeo și Julieta” de William Shakespeare, a scris Reuters.

Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, duminică, 22 februarie 2026, la Verona. Credit: Antonio Calanni / AP / Profimedia

Portdrapelul României la eveniment este patinatoarea Julia Sauter, care a ocupat locul 17 în proba de patinaj artistic.

Cel mai bun rezultat al sportivilor noștri a fost realizat de Mihai Tentea și George Iordache, care au terminat pe locul al 5-lea la bob-2, cea mai importantă clasare românească la o ediție a Jocurilor de Iarnă după Albertville 1992.

Înaintea evenimentului, primarul Veronei a declarat pentru Reuters că spectacolul de duminică seară, „o sărbătoare pentru toții sportivii participanți”, „va fi cu siguranță ceva fără precedent în istoria Jocurilor Olimpice”.

Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, duminică, 22 februarie 2026, la Verona. Credit: MATHIAS BERGELD / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

„Personal, mă motivează să lucrez la planificarea unei candidaturi pentru (a organiza) Jocurile de Vară în Italia, care au lipsit mult prea mult timp”, a declarat pentru Reuters primarul Damiano Tommasi, fost jucător de fotbal la Hellas Verona și AS Roma.

Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, duminică, 22 februarie 2026, la Verona. Credit: Bernat Armangue / AP / Profimedia

Roma a găzduit Jocurile de Vară în 1960 și intenționa să candideze pentru ediția din 2024, însă a abandonat ideea. Competiția a fost organizată în cele din urmă la Paris.

Președinta Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Kirsty Coventry, a spus că Jocurile găzduite de Milan și Cortina d’Ampezzo au fost un succes, iar atmosfera a atins noi cote datorită unui număr record de medalii câștigate de italieni.

Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, duminică, 22 februarie 2026, la Verona. Credit: Antonio Calanni / AP / Profimedia

Italia a încheiat competiția pe 4 în clasamentul pe medalii, cu 10 de aur, șase de argint și 14 de bronz. Mai bine decât țara-gazdă au stat doar Norvegia (18-12-11), Statele Unite (12-12-9) și Țările de Jos (10-7-3).

„Jocurile Olimpice ne-au oferit emoții de neuitat și un sentiment de mândrie care va rămâne cu Italia mult timp de acum încolo”, a scris premierul Giorgia Meloni într-o postare pe platforma X, adăugând că buna desfășurare a „adus prestigiu întregii națiuni”.

Ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina, duminică, 22 februarie 2026, la Verona. Credit: Natacha Pisarenko / AP / Profimedia

Top 10 în clasamentul pe medalii

Norvegia – 18 de aur – 12 de argint – 11 de bronz (41 în total) SUA – 12 de aur – 12 de argint – 9 de bronz (33 în total) Țările de Jos – 10 de aur – 7 de argint – 3 de bronz (20 în total) Italia – 10 de aur – 6 de argint – 14 de bronz (30 în total) Germania – 8 de aur – 10 de argint – 8 de bronz (26 în total) Franța – 8 de aur – 9 de argint – 6 de bronz (23 în total) Suedia – 8 de aur – 6 de argint – 4 de bronz (18 în total) Elveția – 6 de aur – 9 de argint – 8 de bronz (23 în total) Austria – 5 de aur – 8 de argint – 5 de bronz (18 în total) Japonia – 5 de aur – 7 de argint – 12 de bronz (24 în total)