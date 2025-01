Joe Biden a plănuit să îl asasineze pe Vladimir Putin, susține jurnalistul Tucker Carlson

Conducerea SUA, în frunte cu președintele Joe Biden, dorea să îl elimine pe președintele rus Vladimir Putin, a susținut jurnalistul american Tucker Carlson în timpul unui interviu cu jurnalistul și comentatorul politic Matt Taibbi, dar nu a oferit dovezi, notează The Moscow Times și Politico.

„Blinken (fostul secretar de stat al Statelor Unite ale Americii, n.r.) insista atât de mult pentru un război real, încercând să îl ucidă pe Putin, de exemplu. Ceea ce făcea administrația Biden – încerca să îl ucidă pe Putin”, a spus Carlson.

Fostul prezentator de la Fox NEws a publicat interviul pe contul său de pe rețeaua X. Jurnalistul a calificat astfel de încercări drept nebunești, fără a oferi însă detalii sau dovezi pentru a susține afirmațiile făcute.

Carlson a adăugat că administrația Biden avea nevoie de „haos” ca „ecran de apărare”, iar politica Washingtonului sub conducerea lui Biden s-a bazat pe acest lucru. „Asta este o nebunie. Cine ar fi preluat conducerea Rusiei atunci? Și ce s-ar fi întâmplat cu arsenalul nuclear într-o țară atât de complexă pe care străinii nu o pot înțelege”, a spus Carlson.

