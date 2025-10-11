Joe Biden face radioterapie pentru cancer. Care este starea fostului preşedinte american

Fostul preşedinte american Joe Biden face radioterapie pentru tratarea cancerului de prostată cu care a fost diagnosticat în luna mai a acestui an, a anunţat sâmbătă un purtător de cuvânt al fostului lider de la Casa Albă, transmite Reuters.

„Ca parte a planului de tratament pentru cancerul de prostată, preşedintele Biden face în prezent radioterapie şi primeşte tratament hormonal”, a precizat purtătorul de cuvânt.

Joe Biden, care împlineşte 83 de ani luna viitoare, a fost supus în septembrie unei proceduri cunoscute sub numele de intervenție chirurgicală Mohs, utilizată pentru a îndepărta celulele canceroase de la nivelul pielii.

Fostul preşedinte democrat a dezvăluit în luna mai că a fost diagnosticat cu cancer de prostată metastatic.

Echipa sa de comunicare a declarat că acest tip de cancer este agresiv, dar sensibil la hormoni, ceea ce înseamnă că există probabilitatea ca boala să răspundă la tratament.