Joe Biden, operat pentru îndepărtarea celulelor canceroase de pe piele, la câteva luni după ce a anunțat că suferă de cancer de prostată

Joe Biden a fost filmat cu o cicatrice proaspătă pe frunte, iar purtătorul său de cuvânt a confirmat că fostul președinte a suferit recent o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea unor leziuni canceroase ale pielii, potrivit Fox News și News.ro.

Imaginile cu Joe Biden, 82 de ani, care părăsea o biserică din Delaware cu o cicatrice proaspătă pe frunte au fost publicate de Inside Edition.

Purtătoarea de cuvânt a fostului președinte, Kelly Scully, a confirmat că acesta a suferit recent o intervenție chirurgicală Mohs, o procedură utilizată pentru a îndepărta pielea până când nu mai rămân urme de celule canceroase.

Joe Biden, 82 de ani, cu o cicatrice proaspătă pe frunte. 22 august 2025. Credit line: USA TODAY / ddp USA / Profimedia

În 2023, când încă era în funcție, Biden a suferit o intervenție asemnătoare, când o leziune canceroasă a pielii i-a fost îndepărtată de pe piept în timpul unui examen medical de rutină. Leziunea era un carcinom bazocelular, o formă comună de cancer de piele.

În același an, fosta primă doamnă Jill Biden a suferit, de asemenea, o intervenţie chirurgicală pentru îndepărtarea a două leziuni canceroase ale pielii.

De asemenea, în luna mai a acestui an, biroul lui Biden a anunțat că acesta a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată care s-a răspândit la oase.

„Cancerul ne afectează pe toți”, a scris Biden pe rețelele de socializare la acea vreme. „La fel ca mulți dintre voi, Jill și cu mine am învățat că suntem cei mai puternici în momentele dificile.”

Îngrijorările cu privire la starea de sănătate a lui Biden au ieşit în prim-plan după prestaţia sa dezastruoasă din cadrul dezbaterii din iunie 2024. Câteva săptămâni mai târziu, el şi-a retras candidatura pentru realegere în funcția de președinte al SUA.