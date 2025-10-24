Johnny Depp e favorit să joace într-un nou film ce va adapta una dintre cele mai cunoscute povești de Crăciun din toate timpurile

Johnny Depp, fotografiat pe 1 octombrie 2025 la Săptămâna Modei de la Paris, FOTO: ABACA / Abaca Press / Profimedia Images

Johnny Depp se află în discuțiile finale pentru a juca în filmul „Ebenezer: A Christmas Carol”, o adaptare a celebrei povești de Crăciun scrisă de Charles Dickens, aflată în lucru la unul dintre cele mai mari studiouri de la Hollywood, relatează revista Variety.

Regizorul de filme horror Ti West (cunoscut pentru lungmetraje ca Pearl și Maxxxine) va ocupa scaunul regizoral, în timp ce scenariul a fost semnat de Nathaniel Halpern (Tales From the Loop, Legion). Producătorii au mai confirmat că actrița britanică Andrea Riseborough (Oblivion, To Leslie) este confirmată pentru un rol secundar.

Filmul de dramă To Leslie din 2022 i-a adus lui Riseborough prima sa nominalizare la Premiul Oscar, într-un an în care statueta pentru cea mai bună actriță într-un rol principal a mers în cele din urmă la Michelle Yeoh, grație interpretării sale din lungmetrajul Everything Everywhere All at Once.

Dacă înțelegerea cu Depp se va finaliza, planul este ca filmul bazat pe povestea lui Dickens să fie lansat în cinematografe pe 13 noiembrie 2026. Lungmetrajul va fi produs de legendarul studio Paramount.

Depp a fost ales pentru a interpreta rolul principal al lui Ebenezer Scrooge, un om de afaceri mizantrop și zgârcit din Londra secolului al XIX-lea, care este vizitat de fantomele Crăciunului din trecut, prezent și viitor, într-o încercare de a se salva de la o viață de apoi plină de chinuri.

Personajul este o prezență constantă în cinematografia de Crăciun de zeci de ani, inclusiv în adaptarea clasică din 1951 cu Alastair Sim, în filmul Scrooged din 1988 cu Bill Murray, în A Muppet Christmas Carol din 1992 cu Michael Caine, și în A Christmas Carol din 2009 cu Jim Carrey.

Regizorul filmului horror Nosferatu, Robert Eggers, dezvoltă la rândul său o versiune proprie a poveștii la studioul Warner Bros, cu Willem Dafoe vizat pentru rolul lui Scrooge.

Johnny Depp a ieșit din „exilul” impus de Hollywood

În ceea ce privește producția aflată în lucru la Paramount, ea ar marca prima colaborare a lui Depp cu un mare studio de la Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (2018) încoace.

Actorul a fost concediat din acea franciză după ce a pierdut un proces de calomnie împotriva tabloidului britanic The Sun, care îl acuzase de violență domestică în urma afirmațiilor făcute de fosta sa soție, actrița Amber Heard, într-un articol de opinie publicat de The Washington Post.

De atunci, Depp a jucat într-un număr redus de filme independente (Minamata, Jeanne du Barry) și a filmat recent thrillerul Day Drinker pentru studioul Lionsgate, alături de Penélope Cruz, producție așteptată tot în 2026.

El a a fost ales să joace în aceste ultime filme abia după ce un juriu american a decis în cele din urmă în iunie 2022 că Amber Heard l-a defăimat prin acuzațiile pe care i le-a adus, într-un proces în care au apărut numeroase detalii intime privind relația lor. Juriul i-a ordonat actriței să îi plătească despăgubiri de 15 milioane de dolari, sumă redusă de instanță la 10,4 milioane.

Depp a acceptat în cele din urmă să primească doar un milion de dolari de la fosta sa soție, pe care i-a donat pentru cauze caritabile.