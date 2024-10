Johnny Depp revine triumfalist la Hollywood, cu un film în care va juca alături de o veche cunoștință a sa

Johnny Depp și Penelope Cruz într-o secvență din filmul „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, FOTO: Disney Enterprises / Topfoto / Profimedia Images

Aclamatul actor american Johnny Depp va reveni în primul său film făcut de Hollywood după scandalul care i-a ruinat cariera, el urmând să joace în viitorul lungmetraj alături de nimeni alta decât Penélope Cruz, anunță revista Variety.

Depp și Cruz au mai jucat împreună în filmele Blow, Murder on the Orient Express și Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides.

Noul film cu cei doi se va numi Day Drinker și va fi produs de Lionsgate, unul dintre cele mai cunoscute studiouri de film de la Hollywood. Printre altele, Lionsgate e numele din spatele francizelor The Hunger Games, John Wick și The Expendables.

Filmul Day Drinker se va învârti în jurul unui barman de pe un vas de croazieră care face cunoștință cu o persoană misterioasă ce își face veacul la bar în timpul zilei – ambii urmând să fie aruncați într-o lume criminală alambicată.

Regizorul filmului va fi Marc Webb, care anterior a semnat The Amazing Spider-Man 1 și 2 și va fi în spatele camerei și pentru viitorul film Albă ca zăpada, una dintre cele mai așteptate producții ale Disney.

„Day Drinker combină un concept foarte comercial cu răsturnări de situație extrem de nebunești, toate puse într-o lume incredibilă, și nu există un cineast mai bun decât Marc sau doi actori mai perfecți decât Johnny și Penelope care să aducă la viață această lume”, a declarat într-un comunicat Adam Fogelson, directorul grupului Lionsgate.

Studioul nu a anunțat deocamdată când intenționează să lanseze în cinematografe noul film cu Johnny Depp și Penelope Cruz.

Primul film al lui Johnny Depp la Hollywood după decembrie 2018

Rolul din Day Drinker va marca totodată revenirea lui Depp într-o producție la Hollywood după ce Amber Heard, fosta sa soție, a descris într-un editorial de opinie publicat în decembrie 2018 de cotidianul american The Washington Post cum a fost o victimă a violenței conjugale.

Deși Heard nu l-a numit pe Depp direct în articol ca fiind cel care a agresat-o, nimeni nu și-a făcut iluzii cu privire la cine se referă. Publicate în decembrie 2018 în mijlocul mișcării #MeToo din Statele Unite, acuzațiile au fost rapid preluate de tabloidele din întreaga lume.

Tabloidul britanic The Sun l-a numit pe Depp un „wife beater” (bătăuș de soție), actorul pierzând un prim proces de defăimare intentat în Marea Britanie împotriva ziarului. După pronunțarea verdictului de către justiția britanică decăderea lui Depp a fost completă, el fiind nevoit să renunțe și la rolul său din franciza de filme Fantastic Beasts și altele.

Între decembrie 2018 și 2022, când justiția americană i-a dat în cele din urmă câștig de cauză în urma unui proces extrem de mediatizat intentat împotriva fostei sale soții, Depp a mai jucat practic în doar două filme de epocă mai puțin cunoscute: Waiting for the Barbarians (2019) și Minamata (2020).

Însă el a fost ales să joace în ambele înaintea apariției acuzațiilor împotriva sa. Spre comparație, între 2010 și 2018 Depp a jucat în fiecare an în 3 sau 4 filme.

Actorul american a jucat anul trecut într-un film francez după ce a fost „boicotat” de Hollywood

Un juriu american a decis în cele din urmă în iunie 2022 că Amber Heard l-a defăimat prin acuzațiile pe care i le-a adus, într-un proces în care au apărut numeroase detalii intime privind relația lor. Juriul i-a ordonat actriței să îi plătească despăgubiri de 15 milioane de dolari, sumă redusă de instanță la 10,4 milioane.

Anul trecut el a jucat în primul său rol de anvergură după ce a câștigat procesul cu Heard, interpretând rolul regelui Ludovic al XV-lea în filmul „Jeanne du Barry”, despre o curtezană celebră din istoria Franței.

Filmul a fost însă o producție a cinematografiei franceze și a avut parte de o lansare limitată în Statele Unite.

Odată unul dintre cei mai bine plătiți actori din lume, Johnny Depp a fost ales pentru rolul din Jeanne du Barry abia după ce mai întâi au fost ofertaţi doi actori francezi. Primul a refuzat să citească scenariul, iar cel de-al doilea a renunțat din cauza unor probleme de sănătate.

Regizoarea Maïwenn a relatat că apoi şi-a îndreptat atenţia către actori de peste ocean, primul pe lista ei de favoriţi fiind Depp, care a acceptat rolul imediat.

„M-am simțit boicotat de Hollywood? Ar trebui să nu ai puls să simți că ‘Nu. Nimic din asta nu se întâmplă. Totul este o glumă ciudată’”, a declarat Depp anul trecut într-o conferință de presă susținută la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, unde a fost prezentat în avanpremieră filmul său francez.

