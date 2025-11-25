Jordan Bardella, liderul extremei drepte franceze și protejatul lui Le Pen, favorit să câștige alegerile prezidențiale în orice scenariu, arată un nou sondaj

Președintele partidului de extremă dreapta Adunarea Națională (RN) ar putea ajunge la Palatul Élysée indiferent de adversarul său din turul al doilea al alegerilor prezidențiale, dacă acestea ar avea loc duminică, potrivit unui sondaj Odoxa-Mascaret, realizat pentru canalul Public Sénat și pentru presa regională și publicat marți, 25 noiembrie.

Devenit în iulie personalitatea politică preferată a francezilor, Jordan Bardella își confirmă statutul de figură dominantă pe scena politică.

Barometrul Odoxa-Mascaret îl plasează din nou în fruntea clasamentului popularității, cu 39% opinii favorabile, cu trei puncte mai mult decât în octombrie. El o devansează clar pe Marine Le Pen, care a rămas stabilă la 35%, și apare deja ca succesorul său natural în cursa pentru Élysée, mai ales dacă condamnarea acesteia – care îi interzice o candidatură la prezidențiale – va fi confirmată în apel în ianuarie.

Sub cei doi se află centristul Édouard Philippe și liderul partidului prezidențial, Gabriel Attal, cu 32%, rspectiv 31% opinii favorabile.

În timp ce stânga rămâne în general în urmă în ceea ce privește sprijinul și este foarte fragmentată, o excepție se remarcă în mod clar. Raphaël Glucksmann, care a urcat la 24% (+4), a devenit cea mai populară figură printre simpatizanții stângii.

Actualul președinte Emmanuel Macron este abia pe locul 16 în acest top, cu 18% opinii favorabile.

Bardella, peste Le Pen

Cu un an și jumătate înaintea următoarelor alegeri prezidențiale, rămâne încă de văzut dacă Bardella va fi candidatul oficial al RN, dar cert este că opinia publică pare să se fi hotărât deja.

Dacă alegerile ar avea loc duminică, 44% dintre cei intervievați consideră că Bardella ar fi cel mai bun candidat al RN – și doar 37% cred același lucru despre Marine Le Pen.

Într-un prim tur de scurtin, Bardella ar fi candidatul dominant, fiind creditat cu 35% din voturile potențiale, cu 3,5 puncte procentuale mai mult decât în primăvară.

Édouard Philippe, considerat a fi cel mai puternic rival, ar aduna doar 17%.

Câștigător în orice scenariu testat

Noutatea oferită de acest sondaj ține de proiecțiile pentru al doilea tur de scuritn, unde Bardella pare a câștiga indiferent de scenariile testate.

Împotriva lui Édouard Philippe, lider al partidului Horizons, ar câștiga cu 53% din voturi. Prin comparație, în aprilie, Philippe câștiga duelul din finala prezidențială cu 54%.

Împotriva lui Raphaël Glucksmann, liderul partidului de centru-stânga Place publique, ar câștiga cu 58%.

Bardella ar câștiga și împotriva lui Gabriel Attal, liderul partidului prezidențial Renaissance, cu 56%.

Cea mai clară victorie ar fi împotriva lui Jean-Luc Mélenchon (Franța Nesupusă) cu un scor de 74%.

Președintele Odoxa Gaël Sliman a avertizat care că rezultate sondajului trebuie primite cu precauție, din moment ce „intențiile de vot cu un an și jumătate înainte de alegerile prezidențiale nu au valoare predictivă”.