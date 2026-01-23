Judecătoare de la Tribunalul București după ce CSM a numit președinte un magistrat care lucrează la instanță de mai puțin de o lună: „Sunt delegate persoanele simpatizate”

Judecătoarea Ana Maria Puiu de la Tribunalul București atrage atenția, într-o postare pe Facebook, asupra deciziei recente a Consiliului Superior al Magistraturii de a delega la conducerea Tribunalului București un judecător cu o vechime de mai puțin de o lună la această instanță, deși instituția are magistrați cu experiență vastă. Trei magistrați de la Tribunalul București, între care și judecătoarea Puiu, și-au exprimat acordul pentru a fi delegați la conducere, însă CSM a preferat un magistrat fără experiență la această instanță.

CSM l-a delegat în funcția de președinte al Tribunalului București, miercuri, pe judecătorul Cosmin Sterea Grosu, care până în decembrie 2025 a ocupat o funcție tehnică în Consiliul Superior al Magistraturii.

Funcția de președinte al Tribunalului București este blocată din 2023, după ce fosta președintă, Laura Radu, aleasă membru CSM, s-a suspendat din funcție, astfel că postul nu poate fi scos la concurs. De la acel moment și până acum, funcția a fost ocupată tot prin concurs.

HotNews a solicitat un punct de vedere CSM, care a răspuns că decizia privind delegarea judecătorului Sterea urmează să fie publicată, fără a comenta aspectele semnalate de judecătoarea Puiu.

„Delegate sunt persoane simpatizate, dorite, agreate de conducere”

Judecătoarea Ana Maria Puiu scrie pe Facebook despre cum a ajuns Tribunalul București, cel mai mare din țară, să fie condus cu delegație timp de 6 ani, acuzând-o pe fosta președintă a instanței, judecătoarea Laura Radu, că după ce a ajuns la CSM a preferat să blocheze postul de conducere, deși mai avea doar un an de mandat.

„Aș începe prin a spune că ne aflăm în situația în care, deși doamna judecator Laura Radu ar fi putut fi – conform legii, în regula generală – președintele Tribunalului Bucuresti maxim 6 ani, perioada a 2 mandate a câte 3 ani, din ianuarie 2018 până în ianuarie 2024, odată aleasă membru CSM, cu începere din ianuarie 2023, pentru un mandat de 6 ani, doamna judecător Laura Radu a ales să acceseze o normă de favoare personală care îi permitea să își suspende mandatul funcției de conducere, alegând să dea satisfacție unui interes pur personal”, scrie judecătoarea Ana Maria Puiu în postarea pe Facebook.

Magistrata explică și care sunt consecințele deciziei fostei președinte: timp de 6 ani (cât este mandatul unui membru CSM), la Tribunalul București nu poate fi scos la consurs postul de președinte.

Pentru aceeași perioadă de 6 ani, afirmă judecătoarea Puiu, „s-a deschis la Tribunalul București practicarea delegărilor dispuse de Secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Colegiului de Conducere al Curții de Apel București, din ianuarie 2023, până în ianuarie 2029 când, se presupune, doamna judecător Laura Radu va reveni la Tribunalul București pentru a-și continua mandatul funcției de conducere pentru un an”.

Deși delegările sunt instrumente reglementate pentru situații de urgență, de avarie, pentru motive obiective, la Tribunalul Bucuresti, în fapt, se practica delegarea continuă, notează judecătoarea Ana Maria Puiu.

Judecătoarea mai susține că este de notorietate că „delegate sunt persoane simpatizate, dorite, agreate de conducere, în general, de cea actuala, în special”.

Judecătoarea Ana Maria Puiu atrage atenția asupra delegărilor, subliniind că acestea nu oferă nici o procedură deschisă de selecție și nici criterii obiective, clare, transparente după care este identificata persoana propusă.

Trei judecători de la Tribunalul București și-au dat acordul pentru a fi delegați

„Intuind că singurul motiv pentru care i-a fost încetată detașarea în CSM domnului judecator Cosmin Sterea-Grossu, în decembrie 2025, era punerea în practica și la Tribunalul Bucuresti a delegării unei persoane care nu a funcționat cel putin 1 an in instanță în care urmează să fie delegat, contrar art. 179 raportat la art. 151 alin. 3 din Legea nr. 303/2022, în încercarea de blocare a acestei nelegalități, eu, alături de alți doi colegi, am transmis fiecare acordul scris in vederea delegării”, explică judecătoarea Ana Maria Puiu.

Judecătoarea afirmă că CSM a preferat să delege în funcția de președinte al Tribunalului București un judecător cu doar 4 ani de activitate concretă la Judecătoria Sectorului 4 București și mai puțin de o lună la Tribunalul București.

„A fost preferat înaintea celor 3 vicepreședinți, 8 președinți de secții, aproximativ 250 de judecători care au funcționat în ultimul an în greu încercata instanță a Tribunalului București și, mult mai puțin important, înaintea celorlalți 3 judecători care ne-am exprimat acordul in vederea delegării, care funcționează in Tribunalul București continuu de 2, 6, respectiv 8 ani, judecători cu vechime în profesie de 17, respectiv 21 de ani”, subliniază judecătoarea Ana Maria Puiu, precizând că ar fi preferat să fi avut în interiorul profesiei „ecoul necesar blocării/îndreptării acestei nereguli”.

Magistrata spune că nedreptățile din interiorul sistemului și sentimentul de neputință încercat de mulți judecători în fața nedreptăților, la care se adaugă volumul excesiv de dosare, presiunea inerentă, au determinat mii de judecători să se pensioneze la vârsta maturității profesionale, iar alții se sting la vârste tot mai tinere.

Solicitat de HotNews să comunice un punct de vedere, CSM a precizat că „hotărârea Secției pentru judecători nr. 48/21 ianuarie 2026 prin care s-a dispus măsura delegării în funcția de conducere va fi motivată și publicată pe site-ul Consiliului, urmând a fi accesibilă oricărei persoane interesate”. Instituția nu a dorit să facă alte precizari în legătură cu aspectele semnalate de judecătoarea Ana Maria Puiu.

HotNews a solicitat un punct de vedere și Curții de Apel București, însă deocamdată instanța nu a răspuns. Potrivit Legii privind statutul judecătorilor, delegarea în funcţii de conducere se dispune prin hotărâre a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea preşedintelui instanţei unde se află funcţia vacantă de conducere. Dacă funcţia vacantă este cea de preşedinte al instanţei, delegarea se face la propunerea colegiului de conducere al instanţei ierarhic superioare, în cazul de față Curtea de Apel București.

Cine este noul președinte al Tribunalului București

Judecătorul Cosmin Grossu Sterea a fost delegat, miercuri, de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), în funcția de președinte al Tribunalului București, pentru o perioadă de 6 luni. El îl înlocuiește pe judecătorul Dragoș Mocanu, care a fost promovat la Curtea de Apel București.

Absolvent al Facultății de Drept a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, judecătorul Sterea a absolvit Institutul Național al Magistraturii în 2015, debutând ca judecător la Judecătoria Sectorului 1.

Judecătorul Sterea nu a mai ocupat nicio funcție de conducere la nivelul instanțelor până în prezent, delegarea la conducerea celui mai mare tribunal din țară reprezentând și prima experiență managerială, potrivit CV-ului.

Cosmin Grossu Sterea figurează ca judecător la Tribunalul București din ianuarie 2024, însă nu și-a desfășurat activitatea în cadrul instanței pentru că, potrivit CV-ului, în perioada februarie 2021 – decembrie 2025 a fost detașat la CSM, ca șef al Serviciului informatică și statistică judiciară.