Judecătoarea care a apărut în documentarul Recorder, despre „atmosfera toxică” din justiție: „Nici în dictatură nu au fost cu toții persecutați, dar nu s-a știut niciodată când le vine rândul”

Andrea Chiș, fostă membră în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), a afirmat pe un forum al judecătorilor că „problemele sistemului judiciar nu sunt câteva dosare și nici câțiva colegi”. „Vor să stăm singuri, în banca noastră, în sinea noastră, și să ținem un jurnal, ca dizidentul Gheorghe Ursu. Vă reamintesc că el a fost ucis chiar și pentru atât”, a mai spus ea în mesajul de pe forum, pe care l-a postat duminică pe Facebook.

Chiș, care apare în documentarul Recorder, a spus că în perioada în care era membră a CSM a observat problemele „mai bine” decât puteau să o facă alți magistrați, pentru că ea lua „parte la procesul decizional”.

„Am văzut cum s-au numit comisiile de examen la a căror componență voi nu ați avut acces, doar v-ați văzut unii dintre voi rezultatele, uluitoare uneori. Îmi amintesc de un președinte de curte de apel care și-a postat pe juridice proiectul de management. Luase 10 pentru primul mandat și 4 pentru al doilea. Nu în parateză spun că a fost printre cei care s-au alăturat colegilor pe treptele instanțelor, nu dintre cei care au semnat o scrisoare deschisă împotriva demersului colegilor din instanța pe care o conduceau”, a afirmat Andrea Chiș.

„Se pare că judecătorii au mai puține drepturi uneori decât inculpații”

Andrea Chiș a menționat că a observat „o practică în care unor colegi cercetați disciplinar fără a li se da o soluție timp îndelungat li s-a refuzat promovarea, amânându-se, deși aveau toate condițiile îndeplinite și opera prezumția de nevinovăție”.

„Se pare că judecătorii au mai puține drepturi uneori decât inculpații”, a adăugat ea.

Fosta judecătoare a spus că a „văzut cereri de transfer repetate ale unor colegi care, de exemplu, au îndrăznit să candideze pentru un loc în CSM, respinse, deși aveau toate condițiile îndeplinite, și care au promovat doar printr-un proces în instanță”.

„A postat chiar o altă colegă faptul că i s-a refuzat nejustificat posibilitatea de a face educație juridică într-o școală, pentru că și asta a cenzurat CSM, Secția de judecători”, a adăugat Andrea Chiș.

„Poate vorbiți unii despre notele de la promovările recente pe loc. Și exemplele pot continua”, a mai spus fosta judecătoare.

„Am sperat că cine are ochi vede”

Andrea Chiș a precizat că nu a ea a inițiat scrisoarea de susținere și nu a semnat-o.

„Nu am cerut suport deschis niciodată. Am sperat că cine are ochi vede. Și cât timp am fost în CSM, unii au văzut, alții au văzut mai târziu și alții mai au încă timp să vadă. A mai existat o scrisoare a unor mii de colegi împotriva legilor justiției, în urmă cu mulți ani, când tot societatea civilă a ieșit pentru noi în stradă. Am fost denumiți peiorativ #rezist. Da, poate denumirea e corectă, pentru că am rezistat unor abuzuri împotriva justiției”, a spus Andrea Chiș.

Ea susține că „nici atunci nu a fost o organizare anterioară”, ci „a fost o revoltă, pentru că am văzut cu ochii noștri ce s-a întâmplat și ce consecințe poate avea”.

„O organizare ulterioară este necesară. Și acest grup s-a organizat uneori. Se pare că cei care chiar fac planuri (inclusiv de rezervă) și au rețele prin alte grupuri care propagă alt gen de informații, probabil din cele care vă îngrijorează, nu doresc ca ceilalți să vorbească”, a continuat Andrea Chiș.

Fosta judecătoare a reclamat „o atmosferă toxică în sistem”.

„Vor să stăm singuri, în banca noastră, în sinea noastră, și să ținem un jurnal, ca dizidentul Gheorghe Ursu. Vă reamintesc că el a fost ucis chiar și pentru atât. Pentru cei norocoși care nu au simțit deloc o atmosferă toxică în sistem, în instanța sau parchetul lor, vă reamintesc că nici în perioadele de dictatură nu au fost cu toții persecutați, dar nu s-a știut niciodată când le vine rândul”, a conchis Andrea Chiș.