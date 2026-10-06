Judecătorii din Republica Moldova vor protesta față de noua lege a salarizării și amenință cu sistarea activității

Judecătorii din Republica Moldova anunță proteste față de noul proiect al legii salarizării și amenință cu sistarea activității instanțelor. Magistrații sunt nemulțumiți de formula propusă pentru stabilirea salariilor și cer revizuirea acesteia.

Protestul ar urma să înceapă pe 12 octombrie, prin purtarea unei banderole albe pe mantie. În aceeași zi, judecătorii intenționează să sisteze activitatea instanțelor între 09:00 și 11:00. Potrivit organizatorilor, excepție vor face cauzele urgente, inclusiv cele privind aplicarea sau prelungirea arestului preventiv și a altor măsuri preventive, precum și emiterea ordonanțelor de protecție în cazurile de violență în familie. Subiectul a fost examinat astăzi, 6 octombrie, în ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de la Chișinău.

Salarizarea să pornească de la nivelul celei a unui secretar general de stat

Consiliul Superior al Magistraturii a cerut anterior modificarea proiectului și a propus majorarea cu zece clase a poziției de salarizare a judecătorului, astfel încât salarizarea să pornească de la nivelul celei a unui secretar general de stat. Consiliul solicită, de asemenea, revizuirea coeficientului de salarizare. Printre propunerile CSM se numără introducerea unor sporuri pentru performanță, volumul de muncă și accesul la informații cu secret de stat. Consiliul cere și majorarea clasei și a coeficientului de salarizare pentru grefieri și asistenți judiciari. CSM propune totodată includerea angajaților Consiliului în anexa aferentă sistemului judecătoresc și extinderea asupra personalului din justiție a unor beneficii salariale acordate altor instituții publice. De asemenea, Consiliul vrea ca un reprezentant al CSM să facă parte din comitetul care stabilește funcțiile greu de ocupat, în special în instanțele unde concursurile rămân în mod repetat fără candidați.

Ce prevede noul proiect al legii salarizării

În forma propusă, proiectul legii salarizării majorează cu două clase de salarizare poziția judecătorilor, dar reduce coeficientul de salarizare de la 8,48 la 6,85. Potrivit calculelor prezentate anterior de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pentru un judecător cu o vechime de până la opt ani, care nu a trecut evaluarea, majorarea salarială ar fi de aproximativ 560 de lei, adică de doar 28 de euro, raportat la valorile de referință prevăzute în nota informativă a proiectului.

Ulterior, președintele CSM, Sergiu Caraman, a revenit și a declarat în ședința Consiliului că majorarea pentru judecătorii cu o vechime de până la opt ani va fi de 1.910 lei (aproximativ 100 de euro), și nu de 560 de lei, cum indicau calculele prezentate anterior. Potrivit lui, cifra de 560 de lei a rezultat în urma unei erori contabile. A subliniat însă că majorarea de 1.910 lei nu înseamnă că problema salarizării judecătorilor este rezolvată. Însă Caraman a menționat că statutul judecătorului, responsabilitatea exercitării puterii judecătorești, volumul și complexitatea muncii, precum și necesitatea menținerii profesiei ca una atractivă trebuie reflectate corespunzător în sistemul de salarizare.

Judecătorii consideră că formula propusă nu reflectă responsabilitatea funcției de judecător și poate accentua deficitul de magistrați, prin diminuarea atractivității profesiei și a capacității sistemului de a recruta și menține personal calificat. Magistrații fac și o comparație cu mecanismul anterior, în care salarizarea judecătorilor era raportată la salariul mediu pe economie. Potrivit calculelor prezentate de Consiliu, dacă acest mecanism ar fi fost menținut, salariul unui judecător din prima instanță ar fi ajuns la aproximativ 2600 de euro.

Judecătorii cer soluționarea problemei într-o săptămână

Magistrații din Republica Moldova susțin că problema salarizării nu este una nouă și invocă mai multe hotărâri ale Curții Constituționale privind legătura dintre remunerarea judecătorilor și independența sistemului judecătoresc. Aceștia fac referire și la hotărârea Curții Constituționale din 6 decembrie 2022, despre care susțin că stabilește obligația ajustării anuale a valorii de referință pentru judecători, cel puțin în raport cu rata inflației. Dacă revendicările salariale nu vor fi soluționate în termen de o săptămână de la începutul protestului, judecătorii cer convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a Judecătorilor.