Judecătorul CCR Dacian Dragoș nu crede că va fi suspendat din motive politice: „Nu cred că există atâta indecență la nivelul justiției”

Judecătorul CCR Dacian Dragoș a afirmat, la Antena 3 că o eventuală suspendare a sa din funcție în urma unei decizii a instanței ar fi nejustificată, fiind „un joc care se joacă în alte sfere”. Pe de altă parte, Damian a spus că nu crede că există „atâta indecență” în justiție care să ducă la suspendarea din funcție a unui judecător al Curții Constituționale din considerente politice sau care țin de interese din sistemul judiciar.

Dacian Dragoș a afirmat că nu crede că se va decide suspendarea sa din funcție de către Curtea de Apel București întrucât nu există temeiuri ale acuzelor că nu ar avea vechimea necesară în domeniul juridic pentru a fi judecător al Curții Constituționale sau că s-ar fi aflat în incompatibilitate.

„O astfel de decizie ar trebui să însemne că există o explicație care mă depășește și nu ține de mine, un joc care se joacă în alte sfere”, a spus judecătorul.

„Încerc să nu mă gândesc la teorii ale conspirației”

Întrebat dacă nu ia în calcul ca decizia instanței să fie influențată din mediul politic sau chiar din interiorul sistemului judiciar, Dragoș a spus: „Nu cred că există atâta indecență la nivelul justiției, să dea jos un judecător la CCR pe motive neîntemeiate.”

El a evitat să comenteze faptul că termenele în procesul prin care s-a cerut suspendarea sa din funcție au fost fixate în zile în care judecătorii Curții Constituționale ar fi trebuit să se pronunțe privind reforma pensiilor speciale ale magistraților.

„Eu nu pot să speculez pe aceste termene. Cred că în spate este o explicație logică. Încerc să nu mă gândesc la teorii ale conspirației până când nu văd soluția instanței, care cred că va fi de respingere”, a spus judecătorul.

Acesta a precizat că a avut până acum o discuție cu președintele Nicușor Dan, cel care l-a numit la CCR prin decret, legată de acțiunea în instanță privind suspendarea lui: „Doar o convorbire scurtă întrucât apărăm amândoi același decret prezidențial. M-a întrebat dacă e ceva care ar trebui să știe ei din CV-ul meu care ar putea ajuta la apărare (…) Mi-a spus că mă susține în totalite, că m-a numit pentru 9 ani și așa vrea să rămână.”

Dacian Dragoș a apreciat ca „bizar” faptul că o acțiune similară în instanță este îndreptată și împotriva lui Mihai Busuioc, un alt judecător al Curții, din moment ce CCR s-a pronunțat deja în privința constituționalității numirii acestuia. Totuși, în cazul în care va fi suspendat, judecătorul a anunțat că va contesta decizia la Înalta Curte.

Coincidențe la termenele de la CCR și CAB

Curtea de Apel Bucureşti a amânat pe 30 ianuarie pronunţarea unei decizii pe cererea depusă de avocata AUR Silvia Uscov de suspendare din funcţie a judecătorilor Curții Constituționale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş. Noul termen este stabilit pentru ziua în care CCR va avea din nou pe masă proiectul Bolojan de modificare a pensiilor magistraților.

Noul termen de pronunțare a deciziei a fost stabilit de Curtea de Apel București pentru data de 11 februarie, ora 9.00. La CCR, ședința din 11 februarie pentru pensiile magistraților este de la ora 10.00.

Este pentru a doua oară când instanța condusă de Liana Arsenie amână o decizie în acest caz pentru ziua în care CCR trebuie să decidă dacă este constituțional proiectul care le reduce magistraților pensiile și vârsta de pensionare. În 16 ianuarie, aceeaşi zi în care CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor de serviciu ale magistraţilor, Curtea de Apel București a amânat pronunţarea privind situația celor doi judecători CCR pentru 30 ianuarie.

Decizia pe care o va pronunța Curtea de Apel București în cazul judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș nu va fi definitivă, însă poate avea caracter executoriu, ceea ce ar putea duce la suspendarea lor în caz de admitere.

Cine sunt cei doi judecători CCR contestați

Dacian Cosmin Dragoş, numit de preşedintele Nicuşor Dan în funcţia de judecător la Curtea Constituţioonală, este profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării si conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. El a înlocuit-o pe Livia Stanciu.

Pe 15 ianuarie, avocata Uscov a prezentat o serie de documente care arată că judecătorul Dacian Dragoș, în paralel cu funcția de la CCR, figurează ca fiind administrator la o societate pe acțiuni din Cluj Napoca.

Dacian Dragoș a explicat la acel moment pentru HotNews că și-a dat demisia din respectiva funcție, înainte de a fi numit la CCR, însă nu știe dacă Adunarea Generală a Acționarilor a comunicat acest lucru Oficiului Național pentru Registrul Comerțului, așa cum cere legea.

Dacian Cosmin Dragoş face parte din tabăra de la CCR care susţine proiectul Guvernului de reformă a pensiilor speciale, tabără care are însă o majoritate fragilă de 5 la 4, notează Agerpres.

Mihai Busuic, fost preşedinte al Curţii de Conturi, propus de PSD şi susţinut de coaliţia guvernamentală, a fost votat de Senat pentru postul de judecător la CCR, el înlocuindu-l pe Marian Enache, care a deţinut şi funcţia de preşedinte al Curţii.