Judecătorul CCR numit de către Nicușor Dan este acuzat de incompatibilitate, înainte de ședința-cheie pe pensiile magistraților. O avocată AUR prezintă documente / Ce spune judecătorul

Un document emis joi de Registrul Comerțului, la solicitarea avocatei Silvia Uscov, arată că judecătorul CCR Dacian Dragoș Cosmin, numit vara trecută în funcție de către președintele României Nicușor Dan, deține funcția de administrator la o societate pe acțiuni din Cluj-Napoca și este reprezentantul unei fundații ce deține calitatea de asociat în respectiva companie. Contactat de HotNews, judecătorul Dacian Dragoș a declarat că și-a dat demisia din funcțiile private și publice înainte de a fi numit judecător constituțional.

Cu o zi înainte ca judecătorul Curții de Apel București să pronunțe decizia în procesul prin suspendarea actelor de numire a judecătorilor constituționali Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, avocata AUR Silvia Uscov aduce noi acuzații judecătorului Dacian Dragoș.

Judecătorul CCR Dacian Dragoș apare încă drept administrator al unei firme din Cluj-Napoca

Într-o postare publicată joi pe Facebook, avocata Uscov prezintă documentele ONRC care atestă că magistratul CCR are calitate de administrator în cadrul unei companii din Cluj-Napoca.

„Dacian Dragoș este incompatibil în prezent să exercite funcția de judecător CCR. Articolul 144 din Constituție spune ca funcţia de judecător al Curţii Constituţionale este incompatibilă cu oricare altă funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul juridic superior. Domnul judecător Dacian Dragoș deține calitatea de administrator în nume propriu și este reprezentantul unei fundații ce deține calitatea de asociat în societatea Radoncontrol S.A. Agentia Nationala de Integritate (ANI) trebuie sa efectueze cercetări de îndată”, a scris Silvia Uscov pe pagina de socializare.

Documentele prezentate de avocată sunt emise de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) la solicitarea sa joi, 15 ianuarie. Potrivit acestora, Dacian Dragoș a fost numit administrator în cadrul Radoncontrol în aprilie 2022, mandatul urmând să expire în 26 aprilie 2026. Alături de el, în cadrul companiei mai figurează alți doi administratori. De asemenea, Dacian Dragoș figurează ca fiind reprezentantul Fundației Alma Mater Napocensis, unul dintre cei zece acționari ai firme.

Menționarea lui Dacian Dragoș ca administrator în cadrul societății Radoncontrol SA se regăsește și pe platforma de business termene.ro.

Dacian Dragoș pentru HotNews: „Am demisionat imediat după numire”

Contactat de HotNews, judecătorul Dacian Dragoș a precizat că nu mai deține nicio calitate în sistemul privat sau universitar, acolo unde și-a desfășurat activitatea înainte de a fi numit judecător CCR.

„Am demisionat in data de 9 iulie imediat după numire din poziția de administrator Radoncontrol, si din Fundația UBB. Nu am fost si nu sunt in situație de incompatibilitate”, a precizat Dacian Dragoș.

HotNews a solicitat clarificări din partea companiei Radcontrol SA, însă nu a răspuns solicitării.

Procesul Verbal în care apare demisia judecătorului

Un proces verbal al consiliului de administrație al Radoncontrol, intrat în posesia HotNews, confirmă că Dacian Cosmin Dragoș și-a dat demisia în data de 9 iulie 2025. În urma întâlnirii din 10 iulie 2025, CA-ul Radoncontrol a stabilit că cel de-al treilea administrator trebuie să fie numit, în mod obligatoriu, de către acționarul Fundația Alma Mater Napocensis.

„În termen legal de la primirea actului de numire al noului administrator se va verifica îndeplinirea condițiilor legale pentru funcția de administrator, după care se va proceda la convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor în scopul validării acestei numiri”, se precizează în procesul verbal.

Întrebat de HotNews dacă AGA a comunicat mai departe la ONRC eliberarea sa din funcția de administrator, Dacian Dragoș a precizat că nu știe ce s-a întâmplat mai departe, subliniind că după demisie nu a mai desfășurat nicio activitate.

Cum ajunge o demisie să fie consemnată la Registrul Comerțului

Surse din cadrul ONRC au precizat pentru HotNews că operarea unor schimbări în cadrul unei societăți se acutalizează în termen de câteva zile.

Potrivit legii, în cazul unei societăți pe acțiuni, adunarea generală a acționarilor ia act de demisie și comunică informația ONRC. Dacă nu se întâmplă acest lucru, demisia nu are efect.

Radoncontrol este o companie înființată la Cluj, în 2020, având ca obiect „activități de testare și analize tehnice”.

„RADONCONTROL S.A. este un spin-off unic în România care combină rezultatele cercetărilor realizate în cadrul Laboratorului de încercări Radon „Constantin Cosma” (LiRaCC) de la Universitatea Babeș-Bolyai, cu experiența, viziunea și capitalul unor investitori privați, în vederea oferirii de produse specifice în domeniul radonului și servicii complete: măsurători, diagnoză și remediere”, potrivit datelor de prezentare publicate de companie.

În 2024, a avut o cifră de afaceri de 64.094 lei și pierderi de 98.387 lei, potrivit termene.ro.

Dacian Dragoș a fost numit în funcția de judecător CCR în iulie 2025, la scurt timp după ce președintele României Nicușor Dan și-a preluat mandatul.