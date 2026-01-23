Julio Iglesias scapă de ancheta din Spania. Motivele invocate de procurori

Procurorii de pe lângă Înalta Curte a Spaniei au clasat ancheta preliminară care îl viza pe Julio Iglesias, spunând că instanța nu are competență în acest caz, deoarece presupusele infracțiuni au fost comise în străinătate, iar acuzatoarele nu sunt spaniole și nici rezidente ale țării, transmite Reuters.

În 5 ianuarie, organizația Women’s Link Worldwide a depus o plângere în care cântărețul spaniol este acuzat că le-a hărțuit și agresat sexual pe Laura și Rebeca (pseudonime), pe atunci în vârstă de 22, respectiv 28 de ani, și că le-a supus, de asemenea, unor condiții de muncă abuzive la reședințele sale din Republica Dominicană și Bahamas, unde acestea au lucrat timp de 10 luni, în 2021.

În plângere au fost reclamate fapte „susceptibile de a constitui un delict de trafic de persoane în scopul impunerii muncii forțate și servituții”, „încălcări ale libertății și integrității sexuale, cum ar fi hărțuirea sexuală”, precum și un delict de vătămare corporală și încălcări ale drepturilor muncii, au precizat organizațiile Women’s Link Worldwide și Amnesty International.

Conform documentului consultat de Reuters, procurorii au spus că Înalta Curte nu îl poate judeca pe Iglesias deoarece presupusele infracțiuni au fost comise în Republica Dominicană și Bahamas, dar au precizat că poate fi inițiată o urmărire penală în cele două țări. În plus, procurorii au invocat și faptul că presupusele victime nu sunt spaniole și nici rezidente ale Spaniei.

Julio Iglesias a negat acuzațiile

Într-un mesaj public transmis pe rețelele sociale 16 ianuarie, Julio Iglesias a negat că ar fi comis vreuna dintre faptele reclamate de cele două foste angajate.

„Neg că am abuzat, constrâns sau jignit vreo femeie. Aceste acuzații sunt absolut false și mă întristează profund”, a declarat cântărețul.

„N-am simțit niciodată atâta răutate, dar am încă puterea de a face cunoscut adevărul și de a-mi apăra demnitatea în fața unei acuzații atât de grave”, a mai spus artistul.

„Nu-i pot uita pe atât de mulți oameni dragi care mi-au trimis mesaje de afecțiune și loialitate; am găsit multă alinare în ele”, a concluzionat Iglesias în mesajul său, încheiat cu o reproducere a semnăturii sale.