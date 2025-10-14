Julius Meinl a ales campionul la Barista Cup de Ziua Internațională a Cafelei

Julius Meinl România anunță marele câștigător al competiției Barista Cup: Alexandru Cojocaru de la News Café. Aflată la cea de-a patra ediție, Barista Cup este competiția națională care celebrează excelența în arta preparării cafelei.

Finala Barista Cup 2025, desfășurată chiar de Ziua Internațională a Cafelei, pe 1 octombrie, a adus pe scenă 12 barista pasionați din România, într-o competiție dedicată pasiunii, creativității și măiestriei în fiecare ceașcă. Alexandru Cojocaru a impresionat juriul cu abilitățile, dar și cu preparatele sale pe bază de cafea și a câștigat titlul de campion național și marele premiu: un Espressor Rancilio Silvia.

„Pentru mine, Barista Cup a fost mai mult decât un concurs, a fost o experiență care mi-a testat pasiunea, concentrarea și dedicarea pentru cafea. Fiecare secundă din acele 12 minute a contat, iar faptul că am reușit să obțin locul 1 înseamnă enorm. Este o confirmare că munca, disciplina și dragostea pentru ceea ce faci aduc mereu rezultate. Sunt recunoscător celor care m-au sprijinit și m-au inspirat pe acest drum”, Alexandru Cojocaru.

Citește mai multe pe StartupCafe.ro

Articol susținute de Julius Meinl