Jumătate dintre români admit existența unor conflicte intergeneraționale în ceea ce privește banii

Gen Z economisește pentru vacanțe, Baby Boomers pentru urgențe, arată un comunicat transmis luni de Raiffeisen Bank, care dezvăluie portretul financiar al României moderne.

Potrivit datelor din comunicat, 70% dintre români declară că au economii, majoritatea păstrate în conturi de economii.

Ceea ce diferă sunt motivațiile

Generația Z (18-27 ani) economisește prioritar pentru vacanțe și hobby-uri, reflectând o orientare spre experiențe și calitatea vieții – o tendință specifică unei generații care a crescut într-o economie de consum diversificată.

Generațiile Y și X (28-57 ani) pun accent pe familie și copii, o prioritate firească pentru cei care se află în plin proces de creștere a copiilor, într-o perioadă în care costurile educației și traiului au crescut considerabil.

Baby Boomers (58-65 ani) economisesc pentru urgențe și cheltuieli neprevăzute, o abordare prudentă rezultată din experiența unei perioade economice mai volatile și a lipsei unor sisteme sociale robuste.

Remarcabil este faptul că 9 din 10 români consideră economiile importante, iar 85% recunosc că banii trebuie gestionați cu grijă – o dovadă clară că lecțiile ultimelor decenii, de la crizele economice la pandeme, au lăsat urme în mentalitatea colectivă.

Digitalizarea e bună în teorie. Dar în practică…

Transformarea digitală a sectorului bancar românesc, accelerată în ultimii ani, găsește receptivitate diferită la fiecare generație. 8 din 10 români consideră că tehnologia face gestionarea banilor mai ușoară, însă în practică:

Tinerii au adoptat masiv aplicațiile mobile și plățile cu cardul, beneficiind de pe urma expansiunii fintech-urilor și a ecosistemului digital

Generațiile mai mature rămân atașate de numerar și interacțiunea față în față la bancă, o preferință explicabilă într-o țară unde cash-ul încă reprezintă o parte semnificativă din tranzacții

Aproximativ 40% dintre români folosesc activ aplicații bancare mobile – o rată de penetrare care plasează România undeva la mijloc în clasamentul european. În rândul Baby Boomers, procentul este însă mult mai scăzut, neîncrederea în plățile digitale și teama de fraudă online fiind bariere reale într-un context în care atacurile cibernetice sunt tot mai sofisticate.

Conflictul generațional: o oportunitate de învățare reciprocă

6 din 10 români recunosc existența unor conflicte intergeneraționale în ceea ce privește banii. Tinerii se simt judecați pentru deschiderea către tehnologie și cheltuielile spontane – comportament pe care generațiile mai în vârstă îl văd ca fiind lipsit de prudenţă. Pe de altă parte, seniorii sunt percepuți ca fiind prea precauți și rezistenți la schimbare.

Totuși, studiul identifică și o latură pozitivă: generațiile sunt dispuse să învețe una de la alta. Tinerii caută sfaturi despre economisire și planificare pe termen lung, în timp ce seniorii apreciază ajutorul în adoptarea tehnologiei și protecția împotriva fraudelor online – un schimb de competențe benefic în economia digitală actuală.

Valorile care ne unesc

Dincolo de diferențele de abordare, românii împărtășesc aceleași principii fundamentale: Plata la timp a cheltuielilor esențiale, Prudența în cheltuieli, Evitarea datoriilor inutile, Planificarea bugetului lunar.

Aceste valori comune reflectă o cultură financiară bazată pe responsabilitate, formată în contextul unei economii care a trecut prin multiple transformări în ultimele trei decenii.

Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX, Raiffeisen Bank. Sursa foto: Raiffeisen Bank

Perspectiva din sectorul bancar

„Diferențele dintre generații nu sunt o barieră. Fiecare generație are ceva de oferit: tinerii aduc inovație și deschidere, iar cei cu experiență vin cu echilibru și prudență”, a declarat Laura Mihăilă, Director de Marketing, Comunicare & CX la Raiffeisen Bank România.

Această viziune este esențială într-o piață bancară românească în plină digitalizare, unde instituțiile financiare trebuie să servească simultan clienți cu nevoi și competențe digitale foarte diferite.