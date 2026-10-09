Jurnalist ucrainean de investigații, reținut în Viena în timp ce documenta un subiect despre un fost oficial acuzat de corupție

Mihailo Tkach, șeful secției de investigații de la Ukrainska Pravda, a fost reținut joi în Viena și este ținut fără acces la mijloace de comunicare, a anunțat publicața ucraineană citată de Kyiv Post. Alături de el a fost reținut și cameramanul Iaroslav Bondarenko.

Publicația precizează că Tkach a fost reținut „în timp ce îndeplinea o misiune încredințată de redacție în legătură cu căutarea procurorului general fugar Ruslan Kravchenko.”

Kravchenko, fostul procuror general al Ucrainei, a fugit din Ucraina la jumătatea lunii septembrie, după ce a fost vizat într-o anchetă de corupție.

Potrivit relatărilor presei ucrainene, Kravchenko a trecut în secret granița dintre Ucraina și UE pe 14 septembrie, având ca destinație inițială Franța. Într-o declarație ulterioară făcută dintr-o locație europeană nedivulgată, Kravchenko a negat orice faptă ilegală și a afirmat că plecase în străinătate într-o călătorie de afaceri.

În comunicatul în care anunță reținerea lui Tkach, Ukrainska Pravda nu precizează ce anume investiga el despre fostul procuror general.

Redacția nu a primit acceptul să vorbească cu jurnalistul

Editorii Ukrainka Pravda nu au avut niciun contact direct cu cei doi după reținere și nici o confirmare independentă că sunt în siguranță, în ciuda încercărilor de a afla acest lucru de la poliția din Viena și prin canale diplomatice, a declarat Sevgil Musayeva, redactor-șef al publicației.

Un avocat austriac angajat de UP ține legătura cu cei doi jurnaliști, iar avocatul a confirmat că Tkach a fost dus de poliție la un centru de detenție din Viena.

Redacția a solicitat o explicație oficială din partea autorităților din Austria, precum și eliberarea imediată a lui Tkach și Bondarenko, a declarat Musaieva.

„Mihailo și Iaroslav s-au deplasat la Viena pentru a-și desfășura activitatea”, a spus Musaieva. „Insist asupra faptului că siguranța jurnaliștilor și dreptul la activitate profesională trebuie garantate. Așteptăm din partea autorităților austriece măsuri urgente, explicații transparente și respectarea tuturor drepturilor colegilor noștri.”

Ambasada Ucrainei în Austria și Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei au contactat autoritățile austriece pentru a obține explicații și au solicitat și obținut acces consular. Un diplomat ucrainean a vorbit cu Tkach la centrul de detenție, dar autoritățile austriece au menținut reținerea, fără a fi anunțate până în prezent acuzații împotriva sa.

„Am primit informații cu privire la reținerea lui Mihailo Tkach. Ambasada Ucrainei în Austria a solicitat deja părții austriece să explice circumstanțele acestei rețineri. Consulul se află deja în contact cu colegii austrieci și a solicitat oficial acces la cetățeanul reținut”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Heorhi Tihi, într-o declarație publicată de agenția de știri de stat Ukrinform.

UP este cea mai importantă revistă săptămânală de știri din Ucraina, cu o lungă tradiție în jurnalismul de investigație. Tkach este un jurnalist de investigație important în Ucraina, cunoscut pentru dezvăluirile sale privind corupția. El a scris recent despre corupția din cercul de apropiați ai președintelui Volodimir Zelenski.