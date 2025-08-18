Jurnalista de la Digi24 care s-a reîntors în satul natal: „Mi-aș dori ca fiica mea să vadă că viața la țară este o binecuvântare, nu o limitare”

IIoana Mihalca (37 de ani) s-a născut în satul Petrova din Maramureș. A copilărit în cel mai dulce stil „moroșenesc” și, chiar dacă profesia i-a purtat pașii spre orașul aglomerat, a ales să se întoarcă în satul natal și să își construiască o viață la țară. Timp de 11 ani a fost jurnalist de televiziune în București și a lucrat pentru TVR sau pentru Digi24. Acum, recondiționează o casă veche de peste 100 de ani, care a aparținut unuia dintre înfăptuitorii Unirii de la Alba Iulia, care să poarte numele de „acasă”. Deși s-a întors în Maramureș, Ioana își continuă pasiunea pentru jurnalism, promovând cultura, tradițiile și locurile natale în proiectele sale. De aproape doi ani, a devenit mama Annei – „minunea” familie sale – un copil foarte dorit, născut după o sarcină cu risc. Chiar dacă în acest moment își împart viața între oraș și sat, cei doi părinți își propun ca fiica lor să simtă pe deplin copilăria la țară, și să păstreze cu toții legătura cu cerul și pământul.

Cum ajunge un copil de pe dealurile Petrovei Maramureșului în platoul televiziunilor din Capitală? Cum ți-ai descrie parcursul de până acum?

Ioana Mihalca: Eu m-am născut acolo unde oamenii sunt legați de pământ și de cer: într-un sat din Munții Maramureșului, Petrova. Am crescut înconjurată de dealuri, de animale și de oameni harnici și hotărâți, cu mâinile bătătorite de muncă cinstită. Am avut parte de o copilărie la sat, una adevărată, dar în același timp am fost privilegiată să mă nasc din doi părinți care își doreau mai mult pentru copiii lor – mult mai mult decât au avut ei vreodată. Așa că ne-au dat la școli la oraș și ne-au oferit libertatea de a alege singuri drumurile pe care vrem să mergem.

Am făcut școala primară și liceul la Sighetu-Marmației, am început facultatea de jurnalism la Cluj-Napoca, iar după primul an, s-a ivit ocazia să fac practică la TVR, la București. Cred, cu tărie, că fiecare om pe care îl întâlnim pune câte o cărămidă la construcția noastră, iar omului care m-a ghidat spre televiziune atunci, la 20 de ani, îi datorez multe. M-a luat sub aripa sa, m-a învățat meserie și m-a ajutat să îmi găsesc locul, nu doar în lumea jurnalismului, ci şi în lume, de multe ori.

Am rămas 6 ani la TVR, iar în 2014 m-am angajat la Digi24. Timp de cinci ani am fost reporter la emisiunea Bonton, am realizat reportaje de care îmi voi aminti mereu cu drag. În același timp, am prezentat rubrica „Unde mergem în timpul liber” din cadrul Digimatinalului și tot pentru matinal, am realizat intervenții live de la ProFM. Din anul 2019, de când m-am întors la Maramureș, am devenit corespondent local pentru știrile Digi24.

Citește continuarea articolului AICI.