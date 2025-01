Jurnaliști și activiști pentru drepturile omului din Venezuela, dispăruți după ce au fost ridicați de pe stradă. Active Watch cere MAE să ia o poziție publică pe această temă

Zeci de organizații civice din Venezuela și nu numai cer eliberarea imediată a lui Carlos Correa, un renumit jurnalist, cercetător, profesor și apărător al drepturilor omului. Apropiații săi spun că autoritățile sunt responsabile pentru soarta sa.

Doi jurnaliști și activiști pentru drepturile omului din Venezuela sunt dați dispăruți după ce au fost ridicați de pe stradă de persoane cu fețele acoperite, ei aflându-se, cel mai probabil, în custodia autorităților venezuelene, anunță organizația Active Watch.

Unul dintre aceștia este Carlos Correa, directorul ONG-ului venezuelean Espacio Público, ridicat de pe stradă de persoane cu fețele acoperite, care l-au urcat cu forța într-un vehicul neînmatriculat.

Correa este un renumit jurnalist, cercetător, profesor și apărător al drepturilor omului, cu peste 20 de ani de experiență în protejarea și promovarea libertății de exprimare în Venezuela.

Espacio Público, citat de agenția spaniolă de presă EFE, a spus marți că autoritățile venezuelene sunt responsabile de soarta lui Correa, în vreme ce 80 de organizații civice au cerut eliberarea imediată a acestuia.

Dispărut de o săptămână

Dispariția lui Correa a avut loc pe 7 ianuarie, în centrul Caracasului, capitala Venezuelei, iar până la această oră, locul detenției și motivele concrete pentru care acesta a fost reținut nu sunt cunoscute, subliniază Active Watch.

„Dispariția” a fost semnalată în aceeași zi cu arestarea a șapte politicieni din opoziție, printre care fostul candidat la președinție Enrique Márquez, precum și cu „răpirea“ lui Rafael Tudares, ginerele liderului opoziției Edmundo González Urrutia, notează EFE.

Deși autoritățile venezuelene nu fac publice informații despre locul unde se află Correa, pe 8 ianuarie, la o zi după dispariția sa, Ministrul Relațiilor Interne, Justiției și Păcii, Diosdado Cabello, a declarat că acesta ar fi implicat într-o „conspirație” și a atacat ONG-urile din Venezuela, descriindu-le drept „spălători de bani”.

The Inter-American Commission on Human Rights, cel mai important for interguvernamental pentru apărarea drepturilor omului din America Latină, a adoptat o rezoluție prin care cere respectarea drepturilor la viață, integritate personală și apărare ale lui Carlos Correa. De asemenea, reprezentanți ai ONU au condamnat public arestarea lui.

ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent cer MAE să ia poziție publică

Dispariția lui Correa nu este un eveniment singular în ultima săptămână. Espacio Publico a relatat că jurnalistul și activistul Ángel Godoy a fost dat dispărut pe 8 ianuarie după ce a fost interceptat și reținut în mod arbitrar de persoane necunoscute, cu fețele acoperite, când a ajuns la locuința sa din Los Teques, potrivit soției sale, notează Active Watch.

De asemenea, jurnalistul Leandro Palmar și tehnicianul media Salvador Cubillán au fost arestați pe 9 ianuarie, în timp ce documentau protestul opoziției politice, în orașul Maracaibo. Aceștia, alături de alți opt cetățeni, sunt acuzați de infracțiuni de terorism, instigare la ură și tulburarea ordinii publice.

Organizațiile locale care apără drepturile jurnaliștilor relatează că lui Leandro Palmar și lui Salvador Cubillán nu li se permite să aibă un avocat, spune Active Watch.

Aceste recente dispariții forțate și arestări arbitrare ale jurnaliștilor și apărătorilor drepturilor omului au loc în contextul în care președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost învestit pentru un al treilea mandat, în urma unor alegeri puternic contestate.

ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent au solicitat azi, printr-o scrisoare deschisă, Ministerului de Externe al României să ia o poziție publică referitoare la acest subiect, mai ales în contextul în care președinta unuia dintre partidele parlamentare din România, europarlamentara Diana Șoșoacă, a participat la ceremonia de învestire a lui Nicolás Maduro, din weekendul trecut.

ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent au adresat o scrisoare și Ambasadei Republicii Bolivariene a Venezuelei în România solicitând autorităților din Venezuela respectarea dreptului la viață și a dreptului la un proces echitabil și eliberarea de urgență a jurnalistului și apărătorului drepturilor omului, Carlos Correa, a jurnalistului și activistului Ángel Godoy, și a jurnalistul Leandro Palmar și tehnicianului media Salvador Cubillán.