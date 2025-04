Jurnaliști PressOne, amenințați cu moartea după o investigație despre gruparea neo-nazistă „Unitatea 731”

Răzvan Filip și Renata Mogîldea, jurnaliști ai publicației PressOne, au fost amenințați cu moartea după publicarea unei serii de anchete despre o grupare neo-nazistă activă în România și Republica Moldova. Cei doi au depus plângere la poliție, iar autoritățile au anunțat deschiderea unui dosar penal. „Luăm foarte în serios aceste amenințări”, a transmis jurnalistul Răzvan Filip, contactat de HotNews.

Ultimul mesaj de amenințare a fost trimis pe Instagram, la două zile după ce PressOne a publicat investigația „Un tânăr din AUR recrutează neonaziști din rândul grupării „Unitatea 731”. Cum comentează declarațiile pro-evreiești făcute de George Simion: „Doar nu vrei să zică în public că trebuie gazați”. El conține referințe directe la cei doi jurnaliști care semnează articolul, dar și la alți colaboratori ai publicației.

„Felipe Răzvan și Renata Mogildea vor fi omorâți. Urmează apoi toată organizația voastră la fel și Don Lothrop împreună cu Mihnea Măruță. Mie nu aveți ce să-mi faceți. Tatăl meu e influential, am spate, veți muri în mâinile noastre”, este mesajul de amenințare, publicat de PressOne pe Facebook.

Contactat de HotNews, jurnalistul Răzvan Filip a confirmat că este a doua amenințare de acest fel primită în ultimele săptămâni. Prima a avut loc la mijlocul lunii aprilie, imediat după ce PressOne a publicat prima investigație despre gruparea neo-nazistă. „Eu personal am fost amenințat cu moartea de când am cerut un punct de vedere din prima investigație despre această organizație. Mai exact atunci când l-am contactat prima dată pe cel despre care cred că este fondatorul ei, pe Telegram – mi-a spus că se va asigura că mă va găsi personal și mă va ucide. Atunci, în acea zi, am făcut plângere la poliție.”

După apariția noului mesaj, Filip a trimis un update către autorități: „Plângerea a fost înregistrată, urmează să fiu contactat, se mișcă mai greu lucrurile. Dar mi-au zis de atunci că se va deschide dosar penal.”

„Luăm în serios aceste amenințări”

Răzvan Filip subliniază că, deși o parte din membrii grupării par adolescenți teribiliști, pericolul este real, mai ales în cazul celor care conduc gruparea: „Normal că ne simțim în pericol și că luăm în serios tipul ăsta de amenințări. Mulți dintre ei sunt puștani, au sub 18 ani și sunt la vârsta la care sunt loviți de teribilism. Problema este că fondatorul organizației, care are 20 și ceva de ani, e chiar foarte serios în privința asta. Îl iau foarte în serios pentru că avea planuri mari, așa cum am arătat în anchetă: voia să plănuiască atacuri teroriste, atacuri armate în masă, după modelul school shooterilor americani.”

În grupurile private de Telegram în care colega sa s-a infiltrat, jurnalista Renata Mogîldea, s-au discutat inclusiv atacuri asupra unor cartiere din București: „Se vorbea acolo despre incendierea unor cartiere sau a unor zone din Ferentari. Așadar, luăm foarte în serios aceste amenințări”, a transmis jurnalistul PressOne.

Radicalizare, violență, infiltrare politică

Investigația PressOne documentează, pe parcursul a șase luni, activitatea grupării „Unitatea 731”, o rețea de inspirație neo-nazistă care activează pe Telegram și recrutează tineri – inclusiv minori – din România și Republica Moldova. Recruții sunt încurajați să vandalizeze monumente evreiești, să atace persoane considerate „dușmani” și să comită trafic de droguri „pentru cauză”.

În ancheta publicată de PressOne în urmă cu două zile, jurnaliștii arată că un fost membru al organizației de tineret AUR Sector 5, Vlad Petre, a încercat să recruteze membri ai grupării neonaziste și le-a propus o colaborare „într-un cadru aparent legal”, prin partid.

Potrivit investigației, Vlad Petre le-a transmis celor din Unitatea 731 că ideile lor se potrivesc cu cele ale AUR și că declarațiile pro-evreiești ale liderului George Simion sunt „doar teatru politic”: „Doar nu vrei să zică în public că trebuie gazați […] teatru politic.”

Inițiativa a fost întâmpinată cu reacții împărțite în interiorul grupării. Unii au considerat colaborarea utilă pentru a-și ascunde acțiunile violente, alții au criticat partidul pentru deschiderea față de evrei și romi.

Reacții din partea AUR și a lui Vlad Petre

Ulterior publicării, AUR a transmis că Vlad Petre nu ar fi fost membru oficial al partidului, ci doar a participat la unele evenimente ale filialei Sector 5. Într-un comunicat, deputatul Răzvan Biro, șeful AUR Tineret, a precizat că acesta a fost exclus din orice structură: „Ne delimităm categoric de orice acțiune sau declarație care aduce atingere valorilor noastre.”

La rândul său, Vlad Petre a declarat că nu ar fi cunoscut natura extremistă a Unității 731 și că s-ar fi retras imediat ce a aflat detalii: „Eu am vrut să strâng un grup de oameni cu gânduri pașnice. Când am aflat că au niște gândiri extremiste, aia e secunda când m-am despărțit de toată chestia asta.”

