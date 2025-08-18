Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou din partea rușilor în Alaska

Brian Glenn a spus că a primit de la un jurnalist rus o sticlă de vodcă drept mulțumire pentru că a returnat o cameră pierdută, într-o filmare publicată pe contul său de X și citată de publicația ucraineană UNN.

Jurnalistul american care este corespondentul şef la Casa Albă pentru Real America’s Voice și-a câștigat notorietatea după ce l-a întrebat pe Volodimir Zelenski de ce nu poartă un costum, în timpul vizitei acestuia la Casa Albă din februarie.

„De ce nu purtaţi un costum? Deţineţi un costum? O mulţime de americani au o problemă cu faptul că nu respectaţi demnitatea funcţiei”, a întrebat reporterul. În acel moment vicepreședintele JD Vance a început să râdă. „Voi purta costum după ce acest război se va termina”, a replicat atunci Zelenski.

Sâmbătă, după întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, Brian Glenn a dezvăluit pe X că a primit un cadou de la jurnaliștii ruși. „Multă presă de peste tot din lume. Foarte recunăscător. Mulțumesc pentru vodcă. Mă bucur că ți-au primit camera înapoi”, spune Glenn pe filmare.

„Am găsit o cameră pierdută, care aparținea unuia dintre reporterii din presa rusă, iar acesta mi-a fost atât de recunoscător încât mi-a dăruit asta! Pentru pacea mondială”, a scris Glenn pe X.

Look what the Russian media gave me! 🚨



Backstory:

I found a lost camera belonging to one of the reporters in the Russian media and he was so thankful he gave me this!



Here’s to bridging world peace! 🇺🇸 🇷🇺🇺🇦



🎬 FULL VIDEO on Sunday in America at 7pm ET. @RealAmVoice 🦅 pic.twitter.com/K4ByHalEgY — Brian Glenn (@brianglenntv) August 16, 2025

Real America’s Voice, televiziunea pentru care lucrează Glenn, o reţea de dreapta cu o listă de emisiuni plină de aliaţi ai lui Trump, potrivit BBC. Glenn este partenerul lui Marjorie Taylor Greene, una dintre cele mai extremiste voci din Congresul american, exponentă a mişcării MAGA.