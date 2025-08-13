Jurnalistul Cătălin Tolontan după vânzarea G4Media către Radu Budeanu: „Budeanu a apărut ca un impresar de box profesionist, arătându-ne tuturor o jumătate de pagină de contract”

Marți a fost anunțată o tranzacție în piața media, în urma căreia jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi și-au vândut părțile sociale de la grupul G4Media către omul de afaceri Radu Budeanu, cel care a fost condamnat penal pentru corupție, în dosarul Buzăianu – Elena Udrea și are publicațiile Gândul, Mediafax, CanCan și ProSport.

Suma tranzacției de marți nu a fost făcută publică. Reacțiile au fost instantanee, fiind cea mai mare achiziție de presă din ultimii ani și cu efecte comerciale și de audiență importante, după cum reiese și din comunicatul oficial al părților publicat pe G4Media și pe Gândul. Profitul anului 2024 pentru G4Media a fost de 3 milioane de lei, echivalentul a 600.000 de euro, conform datelor de la registrul comerțului.

Budeanu a dus o valiză cu 3,8 milioane către Elena Udrea. „Au prejudiciat sistemul energetic național”

În ianuarie 2025, când aceeași companie a lui Radu Budeanu a achiziționat Mediafax, G4Media l-a prezentat pe acesta drept „Mogulul Radu Budeanu, apropiat de PSD”. De asemenea, tot G4Media, dar și alte publicații, au relatat de-a lungul timpului că Budeanu a dat sistematic presa în judecată.

În august 2020, jurnaliștii Mirela Neag și Cătălin Tolontan au investigat cazul de corupție Budeanu – Udrea – Buzăianu și au relatat în Libertatea că „Udrea, Budeanu, Andronic și Buzăianu, susțin procurorii, au prejudiciat sistemul energetic național, iar banii luați i-au mutat în Elveția, i-au jucat la pariuri online sau și-au plătit publicații în România”.

Radu Budeanu a recunoscut pe 21 iulie 2020 că a transmis o mită către Elena Udrea, într-o geantă de 3,8 milioane de euro, pentru ca politicianul să-i dea în continuare contracte guvernamentale prietenului său, „băiatul deștept din energie”, Bogdan Buzăianu, a reieșit din documentele prezentate de către ziariști.

Se ajunsese ca grupul să-l cenzureze și pe Mircea Cărtărescu

În volumul 41, fila 53 a dosarului Hidroelectrica, procurorii scriu că „inculpații au încercat să oprească un editorial scris de Mircea Cărtărescu”, critic la adresa Elenei Udrea, au mai arătat Neag și Tolontan. Ei au fost dați în judecată de Radu Budeanu, care atunci deținea publicațiile Gândul, CanCan și ProSport. Procesele, în care jurnaliștii au fost reprezentanți de avocata Diana Hatneanu, au fost câștigate de către presă, iar omul de afaceri Radu Budeanu a renunțat la unele dintre ele. .

Acum, în fața multiplelor critici la adresa G4Media apărute în spațiul public după vânzarea către Radu Budeanu (inclusiv Tudor Chirilă a reacționat rapid), jurnalistul Cătălin Tolontan, care este din martie 2024 parte a echipei HotNews, a scris un articol de opinie în care a spus că „e important să rămânem la fapte”.

Tolontan: „Nimic din prestația profesională a redacției G4Media din toți acești ani nu are de ce să semene pesimism”

Tolontan notează că „în stilul său de pompozitate necamuflată, Radu Budeanu a apărut în poză, alături de cei doi jurnaliști fondatori ai G4Media, Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi, de la care practic a cumpărat”.

„Ca un impresar din boxul profesionist american, Budeanu a arătat ostentativ obiectivului foto o jumătate din prima filă a contractului. Pe ea scrie: Contract de vânzare de părți sociale”.

Dan Tăpălagă, Radu Budeanu și Cristian Pantazi (de la stânga la dreapta), în fotografia care a însoțit comunicatul privind achiziționarea grupului G4Media

Dar asta nu înseamnă, comentează articolul, că jurnaliștii de la G4Media sunt de vânzare, odată cu vânzarea publicației. „Nimic din prestația profesională a redacției G4Media din toți acești ani nu are de ce să semene pesimism. Au fost coerenți, independenți și și-au respectat profesia”, scrie ziaristul HotNews.

Crede că vânzarea unei publicații nu înseamnă vânzarea conținutului

Tolontan precizează în text că nu e amic cu cei doi fondatori G4Media, dar că apără principiul că vânzarea unei publicații nu înseamnă vânzarea conținutului, care e al publicului nu al patronului sau al redacției.

În comunicatul oficial, se spune că noul proprietar are un acord scris cu redacțiile G4Media prin care garantează libertatea editorială.

„În ziua gloriei sale, când zâmbetul său s-a întins în fotografie în stilul marilor promotori Don King și Sebastian Ghiță, Radu Budeanu ne-a arătat un „Contract de vânzare de părți sociale”, nu un document de abdicare a unui grup de jurnaliști, dintre care doi apar în imagini, ca acționari”, mai notează articolul din HotNews.

Sebastian Ghiță este amintit în contextul în care mai multe organizații de presă, printre care G4Media, i-au acuzat în februarie 2020 pe Radu Budeanu și pe Sebastian Ghiță, care sunt prieteni, că a filat ziariști. Articolul jurnalistului Cătălin Tolontan poate fi citit aici.