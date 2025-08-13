G4Media a fost reprezentată în vânzarea către Radu Budeanu de fostul director al Roșia Montană Gold Corporation. „S-a vândut cu 5 milioane de euro”, susțin două surse / „Sunt clauze de confidențialitate și nu pot spune nimic”, a zis Dan Tăpălagă, unul dintre jurnaliștii care a vândut G4Media

ProfitUp se numește firma lui Dragoș Tănase, fost CEO Gabriel Resources și director Roșia Montana Gold Corporation, care a avut contract cu G4Media pentru această tranzacție, au confirmat pentru HotNews atât Dragoș Tănase, cât și Dan Tăpălagă.

Tăpălagă a spus, pentru HotNews, că din cauza clauzelor contractului, nu poate să comenteze suma de 5 milioane de euro, dar a confirmat că tranzacția este integrală, nu doar a unei părți din firma G4Media. „Categoric am vândut toate părțile sociale. Deci toate părțile deținute de mine, de Cristi Pantazi și de ceilalți acționari. Toate acțiunile deținute în grup”, a răspuns Dan Tăpălagă.

Ce se va întâmplă cu asociația nonprofit „Group 4 Media Freedom and Democracy”, de sprijin a jurnalismului independent? „Asociația nonprofit va fi, la rândul ei, preluată de trustul domnului Budeanu”, a răspuns Tăpălagă întrebării HotNews.

Firma ProfitUp a asistat G4Media în tranzacția anunțată marți, prin care grupul de media s-a vândut către organizația omului de afaceri Radu Budeanu, condamnat pentru corupție la doi ani cu suspendare.

Cum s-a derulat procesul

La astfel de tranzacții, compania media care vrea să se vândă, în acest caz G4Media, își alege reprezentanți. Unii sunt avocați, alții sunt specialiști în finanțe. Iar companiile doritoare sunt și ele asistate de competențe asemănătoare.

Se evaluează valoarea integrală a companiei, ale cărei acțiuni mai apoi se pot vinde parțial sau integral.

„Au fost mulți specialiști implicați în evaluarea G4Media, atât din zona juridică, cât și în cea financiară”, a confirmat pentru HotNews unul dintre cei la curent cu negocierile G4Media. Contactat, unul dintre specialiștii implicați a vorbit și despre reprezentantul G4Media și despre preț.

Specialist implicat: „Au cerut 6 milioane de euro pe baza profitului de 500.000 de euro din 2024”

Dragoș Tănase, fost CEO la Gabriel Resources și fost director la Roșia Montană Gold Corporation a reprezentat G4Media prin firma sa ProfitUp. Oricum, ProfitUp „asigura contabilitatea și serviciile financiare pentru G4”, conform lui Dan Tăpălagă, în dialog cu HotNews.

Dragoș Tănase Foto: Profimedia

„S-a pornit de la o autoevaluare a celor de la G4Media de 6 milioane de euro, atât au apreciat Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi că valorează compania de media. Și-au bazat cererea pe profitul de 500.000 de euro al ultimului an închis 2024”, a spus unul dintre specialiști. Din cauza temei delicate, declarațiile pentru HotNews au fost făcute sub protecția confidențialității.

Rezultat financiar mai bun datorită publicității electorale

Au existat mai multe evaluări, spune același specialist. Nici una dintre ele n-a fost de 6 milioane de euro. „G4Media a scos un rezultat foarte bun în 2024 și pentru că a fost an electoral și publicitatea încasată de la partide a fost importantă în media. De aceea, e puțin probabil ca rezultatele să se mențină aceleași în anii care vin”, a fost calculul făcut de ofertanți.

Cea mai mare evaluare pentru G4Media a fost de 5 milioane de euro, din partea lui Radu Budeanu, au confirmat două surse, pentru HotNews. Una dintre mărturii vine de la o persoană apropiată de cumpărător, iar a doua de la cineva implicat în procesul vânzării – cumpărării.

„Cu tot respectul, înțeleg curiozitatea, dar aici sunt clauze de confidențialitate”

S-au vândut toate acțiunile, nu parțial, a spus o sursă, lucru confirmat pentru redacție și de Dan Tăpălagă, care a răspuns solicitării de dialog cu HotNews. „Categoric am vândut toate părțile sociale. Deci toate părțile deținute de mine, de Cristi Pantazi și de ceilalți acționari. Toate acțiunile deținute în grup”, a spus Tăpălagă.

Întrebat dacă prețul de 5 milioane de euro, confirmat de două surse pentru HotNews, este corect, Tăpălagă nu a dorit să discute nici unul dintre aspectele legate de sumă, pe care contractul o consideră confidențială.

„Cu tot respectul, înțeleg curiozitatea, dar aici sunt clauze de confidențialitate și nu pot spune nimic”, a afirmat Tăpălagă.

Dan Tăpălagă

Și Asociația pentru jurnalismul independent merge la Radu Budeanu

Ce se va întâmpla cu asociația nonprofit a G4Media de sprijin a jurnalismului independent, unde publicul a făcut donații și pe care s-au luat granturi în valoare de 300.000 de euro în 2024, l-a întrebat HotNews pe fondatorul G4Media.

„Asociația nonprofit va fi, la rândul ei, preluată de trustul domnului Budeanu”, a răspuns Tăpălagă.

Întrebat dacă brandul G4Media era pe asociație sau pe SRL, el a spus: „Brandul era, din câte știu eu, dar nu aș vrea să greșesc, trecut de pe asociație pe SRL”.

Se vindea și până acum, la publicitate, alături de site-urile lui Radu Budeanu

Publicitatea G4Media, principala sursă de venit a site-ului, este vândută nu direct de companie, ci de o regie care se numește Thematic Digital, deținută de oamenii de afaceri Radu Budeş, Cătălin Săndulache și Andrei Ursuleanu.

G4Media a relatat aici despre realizările Thematic Digital, O regie reprezintă o casă de vânzări pentru mai multe companii de media, siteuri, televiziuni.

Regia face pachete de vânzări către agențiile de publicitate și către clienți (firme), ca să-și folosească forța de negociere. În cazul G4Media, pachetele au fost făcute și până acum inclusiv alături de site-urile lui Radu Budeanu, Gândul și Mediafax, sau alături de site-ul România TV, potrivit informațiilor publice oferite de Thematic Digital.

Cine deținea G4Media

Firma care edita site-urile trustului G4Media până la această tranzacție se numește G4 Global Journalism SRL. Firma este deținută, conform datelor de pe termene.ro de :

Dan Tăpălagă (48% din acțiuni)

Cristian Pantazi (48%)

Cristian Drumcea (4% – director marketing și de publicitate la G4Media)

Cristian Drumcea e și administrator în cadrul firmei.

G4 Global Journalism SRL: 1,2 milioane de euro cifră de afaceri și profit de 600.000 de euro

G4 Global Journalism SRL a avut în anul 2024 o cifră de afaceri de 5,95 milioane de lei (o creștere de 97% față de 2023) și un profit net de peste 3 milioane de lei (mai mare cu 187% față de anul precedent).

Jurnaliștii Dan Tăpălagă și Cristian Pantazi mai sunt asociați într-o firmă: Economedia Global Journalism SRL (înființată în septembrie 2023), firmă care deține, la rândul ei, G4Food SRL (înființată în martie 2024).

Economedia Global Journalism a avut în 2024 o cifră de afaceri de 587 de mii de lei și un profit de aproape 285 de mii de lei. Aici acționari sunt Dan Tăpălagă (45%), Cristian Pantazi (45%), Elena-Alexandra Deacu (5%, redactor-șef Economedia) și Cristian Drumcea (5%).

Asociația „Group 4 Media Freedom and Democracy”: venituri de 300.000 de euro în 2024

Pe lângă aceste firme, există și Asociația „Group 4 Media Freedom and Democracy” (înființată în noiembrie 2017), care a deținut, la un moment dat, brandul site-ului G4Media.

„Fondată în vremuri dificile pentru întreaga societate, ca organizație non-profit, G4Media colaborează cu toți jurnaliștii gata să meargă până la capăt în meseria lor”, s-a definit asociația nonprofit, conform propriei descrieri.

Asociația a avut în anul 2024 venituri de 1.412.447 de lei și cheltuieli de 1.439.315 de lei, ceea ce a dus la pierderi de aproape 27.000 de lei, conform totalfirme.ro. Datoriile înregistrate în 2024 sunt de puțin peste 334.000 de lei.

Ultimul an în care asociația a făcut profit a fost 2021, când profitul s-a ridicat la aproape 357.000 de lei. În 2022, pierderile au ajuns la 251.792 de lei, iar pentru 2023 datele nu există.

Câți angajați are trustul G4Media

G4 Global Journalism SRL a avut anul trecut șapte angajați în medie, conform termene.ro. Economedia Global Journalism SRL a raportat în același an un angajat în medie, la fel și G4Food SRL.

Asociația care deținea brandul G4Media a avut în anul 2024 în total cinci angajați, conform totalfirme.ro, în scădere cu 50% față de 2023.