Jurnalistul sportiv Răsvan Apostolescu a murit

Comentatorul și jurnalistul sportiv Răsvan Apostolescu de la postul public de radio a murit la vârsta de 66 de ani, potrivit Radio România Actualități.

De profesie medic veterinar, Apostolescu și-a început cariera la începutul anilor 1990 și fost una dintre vocile emisiunii „Fotbal minut cu minut”, o producție de referință a postului public de radio.

De-a lungul timpului petrecut la microfonul RRA, el a comentat alături de alte voci apreciate, precum Ion Ghiţulescu, Dan Voicilă, Teoharie Coca Cozma, Nicolae Secoşan, Teodor Mateescu, Dumitru Pelican sau Ilie Dobre.

A comentat la Radio România Actualități numeroase partide, între care finala Cupei UEFA dintre Galatasaray și Arsenal, precum și meciuri de la turneele finale ale Campionatului Mondial și ale Campionatului European, potrivit RRA.

La meciul de retragere al lui Gheorghe Hagi, Răsvan Apostolescu l-a intervievat pe Michel Platini, iar Ion Țiriac a fost cel care a intermediat traducerea. Episodul a fost rememorat de Apostolescu într-un interviu acordat scriitorului Ovidiu Blag.

„Inițial, trebuia să fac un interviu cu Adrian Năstase, premierul, așa că m-am trezit printre SPP-iștii de-acolo, de la tribuna oficială. Și, dacă tot eram la tribuna oficială, m-am gândit că ar fi păcat să pierd ocazia și să nu vorbesc cu celebritățile care mă înconjurau. Și astfel am reușit să îl interpelez pe Michel Platini, pe care nu îl puteam rata. Și pentru că era şi Ion Țiriac acolo, lângă el, am avut ideea năstrușnică să îl rog pe marele tenismen și om de afaceri să mă ajute cu traducerea, pentru că eu nu stăpâneam limba franceză. Și așa am ­ reușit să fac eu un interviu memorabil, cu un Platini care a vorbit desigur, despre Hagi, dar și în termeni laudativi despre fotbalul românesc”, a povestit Apostolescu.