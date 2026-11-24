Gândurile Papei Francisc au fost adunate într-un volum postum de un cardinal apropiat, în care fostul suveran pontif vorbește deschis despre slăbiciunile umane care îi provocau durere.

Papa Francisc a început să își țină jurnalul la finalul anului 1992, într-o agendă cu copertă din piele neagră, pe când era doar episcop în Buenos Aires. Trei decenii mai târziu, încă mai scria în ea, potrivit The New York Times.

Jurnalul are 86 de pagini scrise înainte de 2013 și doar 55 din perioada în care a fost papă. Când i l-a arătat cardinalului Victor Manuel Fernández, Francisc i-a spus: „Din asta, veți vedea cu toții”.

Cardinalul Fernández, unul dintre principalii susținători ai fostului suveran pontif, a interpretat acest gest ca pe un semn că papa își dorea ca gândurile sale să devină publice și a lansat marți volumul „Jurnalul privat al Papei Francisc”.

Cartea nu oferă însă detalii despre deciziile controversate de la Vatican și nici bârfe despre colaboratorii papei, scrie sursa citată.

„Cele mai confidențiale chestiuni sunt scrise în cod, cu simboluri pe care nu le putem și nu ar trebui să le descifrăm”, explică Fernández în volum. În plus, cardinalul a publicat textele fără ordine cronologică și, de multe ori, fără context.

Îndoiala de sine

În jurnal, Francisc mărturisea frecvent că se confruntă cu propriile slăbiciuni umane. „Domnul mi-a permis să văd măreția meschinăriei mele”, nota el pe 18 aprilie 2010. „Am văzut de câte ori permit sentimentelor de dispreț, invidie și mândrie să mă copleșească. Mă simt atât de rușinat.”

Pe 30 decembrie 2022, vorbind despre sine cu numele său de botez, Jorge Mario Bergoglio, se plângea de „Jorge cel mândru, autosuficient, cinic și care se amăgește singur”. Cu alte ocazii, recunoștea că se simte inadecvat pentru misiunea sa.

Cardinalul Fernández descrie această „autoacuzare sinceră” drept un act de curaj, care l-a împiedicat pe Francisc să îi judece pe ceilalți.

Munca și supărarea legată de vârstă

Încă din tinerețe, Francisc și-a impus o disciplină strictă. „O atitudine fermă, nu pentru a mă ascunde în spatele unui program, ci pentru a fi disponibil pentru orice mi se cere”, scria el pe 4 decembrie 1994, pe când era arhiepiscop.

Ales papă la 76 de ani, el era convins că nu va ocupa mult timp această funcție și a menținut un ritm epuizant, în ciuda problemelor de sănătate. Paginile jurnalului arată că nu se temea de moarte, dar îl deranja când oamenii îl tratau ca pe un bătrân. Pe 31 iulie 2011, după o întâlnire, nota: „Mi-a spus de trei ori că sunt un om bătrân. Este prima persoană care a îndrăznit să-mi spună asta. Trebuie să suport.”

Referirile la diavol

Jurnalul cuprinde și mai multe pasaje despre diavol și viziuni ale Iadului. În ultima sa pagină, datată 18 august 2024, cu opt luni înainte de a muri, Francisc scria:

„Trecând în revistă pe scurt viața mea, am văzut momente în care diavolul și-a făcut simțită prezența… Am simțit invitația Domnului de a fi mai atent și mai prudent și de a nu accepta prezența (n.r. diavolului). O implor pe Fecioară să mă protejeze și să mă ajute.”

Aceste reflecții se înscriu în mesajul transmis de Francisc pe parcursul pontificatului său, în care a vorbit adesea despre prezența malefică a lui Satan în lume. În 2015, el afirma că diavolul pedepsea Mexicul cu violență.

Într-o exortație apostolică din 2018, intitulată „Bucurați-vă și veseliți-vă”, el a remarcat că, în vremurile biblice, „epilepsia, de exemplu, putea fi ușor confundată cu posedarea demonică”, dar a adăugat o avertizare: credincioșii nu ar trebui să concluzioneze „că toate cazurile relatate în Evanghelie aveau legătură cu tulburări psihologice și, prin urmare, că diavolul nu există sau nu este la lucru”.

Iar într-o intervenție televizată difuzată în prime-time în 2021, Francisc a afirmat că există ceva „aproape satanic” în numărul ridicat de cazuri de femei care au fost victime ale violenței domestice.

Criza personală

Între 2021 și 2022, Francisc a traversat o criză marcată de ceea ce el numea, pe 30 decembrie 2022, „retragere și mondanitate”, alături de „probleme de guvernare, presiune legată de deciziile de luat, precum și ariditate și dezolare”.

Deși afirmă la începutul volumului că nu își propune să ofere o interpretare personală asupra gândirii papei, cardinalul Fernández precizează că acea criză a implicat ispita legată de exercitarea puterii și regrete privind „lipsa bunătății din motivațiile și aspirațiile sale”.