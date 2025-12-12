„Justiție capturată”. Petiție pentru „demiterea de urgență” a lui Cătălin Predoiu, care a fost 7 ani ministru al Justiției

La 30 de ore de la lansarea unei petiții Declic prin care se cere „demiterea de urgență a ministrului Cătălin Predoiu”, peste 11.000 de persoane au semnat inițiativa. Actualul ministru de Interne a fost ministru al Justiției timp de 7 ani, inclusiv când au fost făcute ultimele modificări la legile justiției, în 2023, și este cel care i-a propus în funcții pe actualul șef al DNA, Marius Voineag, acuzat în ancheta Recorder, și pe procurorul general Alex Florența. De la publicarea documentarului Recorder, marți seară, și până aum Cătălin Predoiu nu a avut nicio reacție publică.

Cătălin Predoiu este în acest moment vicepremier și ministru al Afacerilor Interne (MAI). Este singurul ministru care, începând din 2008, a fost o prezență constantă în guvernele României. A deținut funcția de ministru al Justiției în perioadele:

februarie 2008-mai 2012 (guvernele Boc)

noiembrie 2019-decembrie 2020 (Guvernul Orban)

noiembrie 2021-iunie 2023 (Guvernul Ciucă)

El a fost ministru al Justiției și când au fost modificate, în 2023, legile justiției, care au oferit mai multă putere șefilor parchetelor și instanțelor, una dintre temele abordate în documentarul Recorder „Justiție capturată”.

„Principalul responsabil politic pentru starea dezastruoasă a sistemului de justiție”

Cele peste 11.000 de persoane care au semnat, până la ora redactării acestei știri, petiția Declic susțin că Predoiu „este principalul responsabil politic pentru starea dezastruoasă a sistemului de justiție, fiind cel mai longeviv ministru al Justiției din istoria post-decembristă, precum și principalul girant al sistemului clientelar care favorizează și promovează corupția între sistemul de justiție și cel politic”.

Reacția semnatarilor vine în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder „Justiție capturată”.

„Poreclit «colecționarul de tragedii» pentru complicitatea Poliției Române și a MAI în multe dintre cele peste 50 de femicide comise în ultimele luni, dâra de tragedii generate sau întreținute de Cătălin Predoiu, actual Ministru de Interne, pătrunde mult mai profund până în miezul a ceea ce românii numesc justiție și forțe de ordine”, conform semnatarilor.

Semnatarii petiției consideră că, atât timp cât Cătălin Predoiu se află în guvern, „nicio reformă care presupune restabilirea încrederii publice în oricare dintre sistemele de justiție sau interne nu poate începe”.

„În acest moment, România este un caz de manual de democrație patronală, unde funcționarea instituțiilor în baza legii este deturnată de interese clientelare, pe bază de relații personale, economice și poliltice. Această realitate afectează fiecare român onest în fiecare moment al vieții sau desfășurării activității și favorizează exclusiv corupția. Implicarea și presiunea publică asupra Parlamentului și Guvernului pot produce schimbare”, conform semnatarilor.

Și Forumul Judecătorilor spune că a atras atenția că modificările la legile justiției s-au „îndepărtat” de la un ideal

„Forumul Judecătorilor” a susținut miercuri că, în ultimii ani, în mod constant, a adus la cunoștința autorităților „necesitatea adoptării unor reforme prin care justiția română să recapete elementele necesare funcționarii sale în baza principiilor independenței, meritocrației, eficienței și responsabilității”.

Noile legi ale justiției, adoptate în anul 2022, s-au îndepărtat de la acest ideal, sistemul judiciar cunoscând un regres serios, subliniază Asociaţia Forumul Judecătorilor din România (AFJR), în comunicat.

Bolojan, despre Cătălin Predoiu: „Evident are o răspundere față de ce s-a întâmplat în acești ani”

Invitat miercuri la podcastul „Friendly Fire”, al jurnaliștilor Moise Guran și Vlad Petreanu, premierul Ilie Bolojan a vorbit despre documentarul Recorder și ministrul Cătălin Predoiu.

„Niciun om care a fost pe funcţie publică nu se poate deroba de o anumită răspundere. Acesta este adevărul. Şi toţi miniştrii Justiţiei, inclusiv domnul Predoiu, cei care au fost înaintea lui, cei care sunt acum, au o răspundere în limita instrumentelor pe care le au şi a posibilităţilor pe care le au, pentru a corecta lucrurile negative care s-au acumulat”, a spus Bolojan.

„Domnul Predoiu, fiind ministrul Justiției o perioadă de timp, în mod evident are o răspundere față de ce s-a întâmplat în acești ani, cum și eu am o răspundere pentru cum arată Oradea pentru că am fost primar în Oradea”, a afirmat șeful Guvernului.

Cătălin Predoiu este cel care i-a propus în funcții, în februarie 2023, pe actualul șef al Direcției Naționale Anticorupție, procurorul Marius Voineag, și pe procurorul general al României, Alex Florența. De asemenea, el este cel care i-a propus în funcții pe fosta procuroare generală Gabriela Scutea și pe fosta șefă a DIICOT Giorgiana Hosu, care a demisionat după ce soțul său a fost condamnat pentru corupție. Hosu și Scutea s-au pensionat apoi, la 48, respectiv 50 de ani.