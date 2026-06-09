Justiţia din Norvegia îl eliberează din arest pe fiul prinţesei Mette-Marit, care este grav bolnavă

Justiţia norvegiană a dispus luni eliberarea lui Marius Borg Hoiby, fiul prinţesei moştenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, pentru a putea fi alături de mama sa grav bolnavă, în aşteptarea verdictului pentru viol şi acte de violenţă de care acesta este acuzat, relatează News.ro citând agenția France Presse.

Procuratura a făcut imediat apel împotriva acestei decizii, iar tânărul de 29 de ani va rămâne în spatele gratiilor până când o curte de apel va examina dosarul.

Născut dintr-o relaţie anterioară căsătoriei mamei sale, Mette-Marit, cu prinţul moştenitor Haakon, Hoiby se află în arest preventiv de la începutul lunii februarie.

În cadrul procesului său, care a avut loc între 3 februarie şi 19 martie, el a trebuit să răspundă la 40 de capete de acuzare, respingându-le pe cele mai grave, şi anume patru violuri asupra unor femei care nu erau în stare să opună rezistenţă şi violenţe repetate asupra unei foste partenere.

Verdictul este aşteptat lunea viitoare.

În ultimele luni, starea mamei sale, prinţesa Mette-Marit, care suferă de o boală pulmonară incurabilă, s-a deteriorat semnificativ, până la punctul în care medicii au pus-o pe lista de aşteptare pentru o operaţie delicată de transplant pulmonar.

„Să fiu închis când ştiu că mama se simte atât de rău este insuportabil”, a declarat luni Hoiby, citat de postul de radio NRK, în cadrul unei audieri pentru cererea de eliberare care a avut loc în faţa unui tribunal din Oslo.

În decizia sa, tribunalul a considerat în special că „menţinerea în detenţie ar constitui (…) o nedreptate foarte gravă faţă de Hoiby, dar şi faţă de mama sa, având în vedere situaţia dificilă în care se află în prezent”.

În procesul său pentru violuri şi alte infracţiuni, acuzarea a solicitat o pedeapsă de şapte ani şi şapte luni de închisoare împotriva lui Hoiby, care nu este membru oficial al Casei Regale Norvegiene. Cu toate acestea, cazul a pătat imaginea Coroanei şi se adaugă scandalului provocat de dezvăluirile privind corespondenţa frecventă şi tonul uneori intim pe care Mette-Marit şi infractorul sexual american Jeffrey Epstein l-au întreţinut între 2011 şi 2014.