Justiția franceză a anunțat decizia în procesul intentat Perrier privind apa sa minerală „naturală”

Un tribunal francez a respins marți procesul împotriva Perrier intentat de grupul de consumatori UFC-Que Choisir, care solicitase retragerea de pe piață a tuturor sticlelor de apă minerală carbogazoasă, pe motiv că marca ar fi folosit o strategie de marketing înșelătoare, prezentând-o ca fiind „naturală”, scrie Reuters.

Grupul de consumatori a susținut că marca Perrier, deținută de Nestle, nu poate fi descrisă ca apă minerală „naturală”, având în vedere utilizarea microfiltrării, și că ar putea exista un potențial risc pentru sănătate din cauza filtrării care nu a fost încă aprobată pe deplin de autorități.

Cu toate acestea, instanța din Nanterre a decis că nu există suficiente dovezi privind un risc urgent la adresa sănătății consumatorilor sau o încălcare clară a legii care să justifice o măsură atât de drastică.

Tribunalul a decis că apa Perrier poate continua să fie comercializată ca înainte și a obligat UFC-Que Choisir să plătească cheltuielile de judecată ale Nestle.

Perrier a salutat decizia

„Salutăm decizia instanței de a respinge toate cererile UFC-Que Choisir în acest caz. Decizia de astăzi confirmă că siguranța alimentară a apelor minerale naturale Perrier a fost întotdeauna garantată”, a declarat un purtător de cuvânt al Nestle.

Cazul a fost cea mai recentă evoluție într-un scandal în curs care a afectat marca, după ce mass-media franceză a scris anul trecut că Perrier și mulți alți producători de apă minerală tratau ilegal apa pentru a preveni contaminarea.

O anchetă comandată de Senatul francez a constatat în luna mai că guvernul francez a ascuns timp de ani de zile faptul că apa era tratată.

Nestle a transmis că regretă utilizarea tratării apei și că a încetat să mai folosească această metodă, trecând în schimb la microfiltrare, care, potrivit companiei, este sigură și nu modifică compoziția minerală a apei.

UFC-Que Choisir a susținut că microfiltrarea este un alt tip de tratare care nu a fost aprobat de autorități și, având în vedere utilizarea acesteia pentru eliminarea contaminanților, a sugerat că ar putea exista un potențial risc la adresa sănătății.

Noul sistem de filtrare așteaptă aprobarea autorităților locale

Faimoasă pentru sticlele sale verzi în formă de lacrimă, Perrier este produsă din apă de izvor din sudul Franței încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea și comercializată în întreaga lume. Divizia Waters a Nestle deține marca din 1992.

În iulie, Nestle a retras microfiltrarea de 0,2 microni din fabrica sa din Vergeze, la cererea autorităților locale, și a înlocuit-o cu un dispozitiv de 0,45 microni, pe care îl utilizează deja pentru apa Vittel și despre care a discutat cu autoritățile.

Noul sistem de filtrare face parte dintr-un dosar mai amplu care așteaptă aprobarea autorităților locale pentru continuarea producției de apă minerală la Vergeze.

Veniturile diviziei Nestle Waters and Premium Beverages au atins 2,4 miliarde de franci elvețieni (3 miliarde de dolari) în primele nouă luni ale anului, reprezentând mai puțin de 4% din veniturile grupului.

Grupul explorează opțiuni pentru vânzarea diviziei, a relatat anterior Reuters, întrucât gigantul elvețian din industria alimentară dorește să se concentreze pe mărci mai mari.

Sticle de apă Perrier. FOTO: © Monticelllo | Dreamstime.com