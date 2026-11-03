Justiţia italiană redeschide, după 50 de ani, ancheta privind moartea violentă şi misterioasă a lui Pier Paolo Pasolini

Justiţia italiană a redeschis ancheta privind asasinarea, în 1975, a scriitorului, regizorului şi jurnalistului Pier Paolo Pasolini, a declarat luni pentru agenția France Presse avocatul care a iniţiat cererea.

Stefano Maccioni, care solicită de mai mulţi ani noi investigaţii, a spus pentru AFP că speră ca această redeschidere „să pună capăt acestei poveşti”, scrie News.ro.

„Fac apel la cei care ştiu ceva şi care nu au avut curajul să vorbească, să o facă acum”, a adăugat avocatul care, în trecut, l-a reprezentat pe vărul lui Pasolini.

Pier Paolo Pasolini, artist şi intelectual de stânga în vârstă de 53 de ani, a fost găsit mort pe o plajă de lângă Roma, la 2 noiembrie 1975. Fusese bătut cu sălbăticie, iar apoi un Alfa Romeo GT – al său sau al altcuiva – îi trecuse peste corp.

În aceeaşi zi, Giuseppe „Pino” Pelosi, un prostituat în vârstă de 17 ani, a fost arestat la volanul maşinii victimei. El s-a declarat singurul vinovat, afirmând că s-a apărat împotriva unei tentative de viol din partea regizorului.

După ce a fost încarcerat timp de aproape zece ani, Pino Pelosi şi-a retras mărturisirea în 2005, punând crima pe seama a trei bărbaţi neidentificaţi care vorbeau cu accent sicilian. Potrivit lui Stefano Maccioni, testele ADN au demonstrat prezenţa altor persoane la locul crimei. Avocatul i-a îndemnat pe procurori să „pună cap la cap piesele puzzle-ului”.

De la moartea lui Pasolini, au apărut tot mai multe teorii privind motivele asasinării sale, de la şantaj până la un contract comandat de extrema dreaptă sau de mafie.

Ultimul film al regizorului, „Salo sau cele 120 de zile ale Sodomei”, o critică a Italiei fasciste lansată după moartea sa, a provocat un scandal din cauza reprezentării explicite a violenţei şi a abuzurilor sexuale.

Pasolini a trăit fără să se teamă de controverse, atacând valorile burgheze, cenzura catolică şi ameninţarea neofascismului, punând în acelaşi timp în lumină duritatea existenţei printr-o privire adesea sumbră şi fără compromisuri.