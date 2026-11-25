Primul operator multinațional B2C de iGaming pe deplin reglementat care intră pe piața filipineză, sub supravegherea autorității locale de reglementare, consolidându-și astfel prezența globală pe cinci continente.

Kaizen Gaming, una dintre cele mai importante companii GameTech din lume și proprietarul brandului premium de pariuri sportive și jocuri de noroc online Betano, își extinde prezența internațională în Filipine, făcând astfel primul pas pe piața asiatică. Fiind singura țară de pe continent cu un cadru național amplu de licențiere pentru jocurile de noroc online, Filipinele reprezintă o prioritate strategică pentru dezvoltarea continuă a companiei, iar obținerea unei licențe locale deschide calea intrării pe această piață. Kaizen Gaming, care va opera sub licența și supravegherea autorității filipineze de reglementare, Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR), este primul operator multinațional B2C de iGaming pe deplin reglementat care intră pe această piață.

Includerea Filipinelor extinde și mai mult prezența geografică a Betano. Kaizen Gaming este prezentă pe cinci continente (Europa, America de Nord, America de Sud, Africa și, de acum, Asia) și își continuă strategia de extindere pe termen lung. La baza acesteia se află capacitatea Kaizen Gaming de a aduce tehnologia proprie și expertiza sa pe piețe diferite, menținând în același timp standarde operaționale constant ridicate la nivel global.

Odată cu lansarea Betano, jucătorii din Filipine vor avea acces la platforma tehnologică proprie a Kaizen Gaming, care include pariuri sportive și cazino online. Platforma va fi adaptată cerințelor de reglementare ale pieței locale, cu accent pe siguranța jucătorilor și pe jocul responsabil. Creșterea internațională a companiei se sprijină și pe parteneriatele de încredere cu unele dintre cele mai importante ligi de fotbal și cluburi de elită din lume, ceea ce reflectă credibilitatea construită la nivel global.

Julio Iglesias Hernando, Chief Commercial Officer al Kaizen Gaming, a declarat: „Prezența noastră în Filipine înseamnă mai mult decât o nouă piață adăugată pe harta Kaizen Gaming. Este o intrare strategică într-o regiune cu un potențial semnificativ pe termen lung, printr-o piață care se sprijină pe un cadru de reglementare clar și solid. Pentru noi, creșterea internațională nu înseamnă doar să fim prezenți în tot mai multe țări. Înseamnă să construim operațiuni sustenabile, în care să putem investi pe termen lung, să punem în practică experiența și expertiza dobândite la nivel global și să punem bazele următoarei etape de dezvoltare a Kaizen Gaming”.

PAGCOR a salutat intrarea Kaizen Gaming pe piață. Alejandro H. Tengco, președinte și CEO al PAGCOR, a declarat: „Ne bucurăm să primim în ecosistemul nostru reglementat Kaizen Gaming, un operator de clasă mondială, care respectă întru totul cerințele de reglementare și are o vastă experiență internațională. Intrarea unui brand global de acest calibru demonstrează rolul important pe care îl au cadrele de reglementare solide în crearea de valoare adăugată pe termen lung pentru economie și societate”.

Obținerea licenței în Filipine deschide un nou capitol pentru Kaizen Gaming și Betano în Asia. Dincolo de intrarea pe o nouă piață, licența îi oferă companiei o bază în regiune și îi permite să își aducă experiența globală într-una dintre cele mai dinamice economii digitale din Asia.

Despre Kaizen Gaming | Betano

Kaizen Gaming este una dintre cele mai mari companii GameTech din lume. Având ca priorități Tehnologia și Oamenii, compania urmărește să îmbunătățească permanent experiența de joc online oferită milioanelor de clienți din întreaga lume și să le ofere iubitorilor de sport divertisment, într-un mod plăcut și responsabil.

Kaizen Gaming deține brandul premium de pariuri sportive și jocuri de noroc online Betano, cu o prezență consolidată pe numeroase piețe din Europa, de pe continentul american și din Africa. Compania are aproximativ 3.000 de angajați la nivel global.

Kaizen Gaming este recunoscută drept unul dintre principalii jucători de pe piața globală a pariurilor sportive și a jocurilor de noroc și a primit mai multe premii din industrie, printre care „Operator of the Year” la EGR Operator Awards 2025 și la SBC Awards 2026.

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Articol susținut de Kaizen