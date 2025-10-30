Kamala Harris a dezvăluit într-un nou interviu momentul în care Joe Biden a „dezamăgit-o profund” și de ce are o relație „complicată” cu el

Fosta vicepreședintă americană Kamala Harris a declarat într-un nou interviu făcut public joi că o convorbire telefonică frustrantă cu Joe Biden, înainte de dezbaterea ei electorală cu Donald Trump pentru alegerile din noiembrie anul trecut, i-a arătat că fostul președinte democrat nu era preocupat de succesul ei, relatează CNN.

„Concluzia mea este că motivația lui era legată exclusiv de propria persoană”, a spus ea în podcastul The Diary of a CEO, subliniind că „nu era vorba despre prestația mea din timpul dezbaterii” și că discuția a contribuit la relația ei „complicată” cu omul care a ales-o pentru a fi alături de el la Casa Albă.

Harris a spus că în timpul discuției telefonice Biden i-a spus că „un grup de oameni” vorbea urât despre ea în Pennsylvania – un stat-cheie în bătălia electorală – „pentru că au auzit că aș fi spus lucruri rele despre el”.

„Mi s-a spus că voia să mă sune ca să fiu pregătită”, a povestit Harris. „Eram atât de sigură că urma să mă încurajeze și să-mi spună «du-te și arată-le»… Când am închis telefonul, pur și simplu – era de necrezut, și da, eram furioasă și profund dezamăgită. A fost complet inutil”, a relatat aceasta.

Apariția în podcast, parte a turneului mediatic al lui Harris pentru promovarea cărții sale 107 Days despre campania electorală ce a rezultat în victoria categorică a lui Donald Trump, a marcat cea mai recentă conversație a fostei vicepreședinte în care aceasta a rememorat evenimentele din timpul scurtei și nereușitei sale candidaturi la președinție, precum și urmările înfrângerii sale.

Kamala Harris spune că Biden nu voia să participe la dezbaterea cu Trump în momentul când ea a avut loc

Harris a spus că este încă prietenă cu Biden, care a sunat-o cu două zile înainte pentru a-i ura „La mulți ani”.

„Am foarte multă afecțiune pentru el, și au existat momente – despre care am vorbit destul de deschis – în care m-a dezamăgit profund și, sincer, m-a înfuriat”, a spus ea.

Harris a vorbit, de asemenea, despre percepția ei privind starea mentală a lui Biden înaintea dezbaterii dezastruoase din iunie 2024 cu actualul președinte Trump. În interviu, ea a spus că nu crede că Biden își dorea cu adevărat să participe la dezbaterea generală timpurie, dar că a fost convins să o facă.

„E ca în orice competiție în care intri – fie că e vorba de o licitație, fie de sport – trebuie să vrei să câștigi, nu-i așa?”, a spus Harris. „Dacă nu vrei să fii în competiție, asta îți va afecta clar performanța, și nu cred că el… sunt aproape sigură că nu voia să participe la dezbatere”, a spus ea.

Fosta vicepreședintă a reiterat de asemenea că este deschisă posibilității de a candida din nou la președinție.