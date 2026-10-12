Kanal D a cumpărat formatul unui nou show de cultură generală. Cum va fi emisiunea „The Final Circle” 

Kanal D a cumpărat formatul de divertisment The Final Circle, o emisiune de perspicacitate şi cultură generală, creată de compania franceză Satisfaction Group şi produs de Warner Bros, potrivit publicației Pagina de Media.

Emisiunea a fost lansată în Franţa, în iunie 2025, pe TF1, sub numele Le Dernier Cercle, iar Germania a fost prima piaţă internaţională care a adaptat formatul.

România devine astfel al treilea teritoriu în care formatul va putea fi vizionat şi a doua ţară unde va fi adaptat pentru publicul local.

Ce presupune concursul

Formatul este construit în jurul unei arene circulare de 360 de grade, în care intră 40 de concurenţi. Aceştia pornesc de pe inelul exterior şi trebuie să avanseze spre centru, trecând prin mai multe runde de întrebări contra cronometru.

Întrebările testează abilităţi precum logica, memoria, calculul şi limbajul, dar şi capacităţile vizuale şi spaţiale. Pe măsură ce jocul avansează, dificultatea creşte, iar cercul se restrânge. În final, doi concurenţi ajung în centrul arenei şi se confruntă pentru marele premiu.

Jocul pune accentul pe abilităţi diferite de la o rundă la alta, ceea ce poate schimba rapid situaţia în competiţie.

În cel de-al treilea sezon al versiunii franceze, difuzat în vara lui 2026, în competiţie au intrat şi celebrităţi.

„The Final Circle combină suspansul, răsturnările de situaţie şi întrebările care te fac în mod natural să vrei să participi şi tu”, a declarat Clara Bomboe, Strategy, Planning and Programming Director Dogan Media.

Potrivit acesteia, formatul se potriveşte portofoliului Kanal D de emisiuni-concurs de studio şi le permite telespectatorilor să îşi testeze abilităţile în paralel cu participanţii.