Kanye West și-a amânat concertul de la Marsilia după ce presa a aflat ce vrea să facă ministrul de interne francez

Kanye West a anunțat că își amână concertul din Marsilia, după ce sursele presei franceze au spus că ministrul de interne Laurent Nuñez caută soluții să nu-l lase pe rapperul american să cânte în al doilea oraș ca mărime din Franța.

Rapperul, în vârstă de 48 de ani, cunoscut acum sub numele de Ye, a scris pe X că a luat această decizie „după ce s-a gândit îndelung și a cântărit toate aspectele”, potrivit Reuters.

Ye urma să concerteze pe 11 iunie la Orange Vélodrome din Marsilia.

Laurent Nuñez încearcă să îl împiedice pe Kanye West să cânte la Marsilia, în iunie, din cauza remarcilor antisemite și pro-naziste pe care le-a făcut în trecut, a dezvăluit marți o sursă apropiată ministrului, pentru AFP.

Primarul orașului Marsilia, Benoit Payan, spusese din martie că Ye nu este binevenit să concerteze în oraș.

„Refuz să las Marsilia să devină o scenă pentru cei care promovează ura și nazismul fără remușcări”, a scris el pe X pe 4 martie.

Interzis de Marea Britanie și Australia

La începutul acestei luni, Marea Britanie i-a interzis rapperului american Kanye West să călătorească în țară pentru a fi cap de afiș la Festivalul Wireless din Londra, programat pentru luna iulie.

Ye a fost interzis în Australia în iulie anul trecut după ce a lansat „Heil Hitler”, o melodie care promova nazismul. De asemenea, el a promovat un tricou cu svastică spre vânzare pe site-ul său web.

În ianuarie, Ye a publicat un anunț pe o pagină întreagă în Wall Street Journal pentru a-și cere scuze pentru comportamentul său, pe care l-a atribuit unei leziuni cerebrale nediagnosticate și unei tulburări bipolare netratate, și a renunțat la expresiile anterioare de admirație față de Adolf Hitler.

Rapperul a susținut concerte în SUA și în Mexico City în acest an.