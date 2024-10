Kate Winslet spune că încă respectă cu sfințenie un sfat primit după mega-succesul filmului „Titanic”, cu 27 de ani în urmă

Kate Winslet afirmă că încă urmează îndeaproape recomandarea primită de la o altă actriță britanică apreciată imediat după ce interpretarea din „Titanic” a făcut-o o vedetă recunoscută la nivel internațional și unul dintre cele mai căutate nume de la Hollywood, relatează IndieWire.

„Ea este atât de cu picioarele pe pământ și are o claritate a percepției asupra industriei”, a povestit Emma Thompson într-un amplu interviu acordat podcastului Happy Sad Confused.

Winslet s-a referit la actrița britanică Emma Thompson, despre care spune că a fost protectivă față de ea după apariția filmului Titanic în 1997 și succesul uriaș de care acesta s-a bucurat în cinematografe.

Cele două se cunoșteau de la filmările pentru lungmetrajul Sense and Sensibility apărut în sălile de cinema cu doi ani înainte de filmul lui James Cameron. Ambele au fost nominalizate la Premiul Oscar pentru interpretările lor din Sense and Sensibility: Thompson pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, în timp ce Winslet la Oscarul pentru actrița într-un rol secundar.

Deși Premiile Oscar pentru categoriile respective au fost adjudecate în cele din urmă de Susan Sarandon (grație interpretării din filmul Dead Man Walking) și Mira Sorvino (Mighty Aphrodite), Thompson avea să plece acasă cu Oscarul pentru cel mai bun scenariu adaptat. Acest lucru s-a datorat faptului că ea a și scris scenariul dramei de epocă regizate de cineastul taiwanez Ang Lee, nu doar a jucat rolul principal în el.

Sfatul primit de la Kate Winslet de la o actriță premiată cu Oscar

„Îmi amintesc că ea mi-a spus după Titanic… Ea a fost chiar protectivă față de mine și cred că era într-un fel îngrijorată în mod natural. Nu în genul ‘Își va pierde Kate capul?’ – fiindcă asta nu îmi stătea clar în fire – ci că [succesul unui film ca Titanic] poate fi foarte copleșitor și ce urma să fac?”, a relatat Winslet.

„Ea mi-a spus: ‘Ascultă, iubito, ține minte doar că e la fel de important să muncești, pe cât e și să nu muncești’”, a dezvăluit Winslet sfatul referitor la a nu accepta orice rol și de a lua o pauză din când în când.

„Și nu am uitat niciodată asta (…) Am știut că nu vreau să mă consum complet fiindcă știam dintotdeauna că îmi doresc să fac meseria asta”, a explicat actrița acum în vârstă de 48 de ani. Ea a subliniat că a pus la suflet sfatul colegei sale cu 17 ani mai în vârstă și că „de fapt, încă iau decizii bazate pe el”.

Rolul din Titanic, primul film din istorie care a depășit pragul de un miliard de dolari ca încasări, i-a adus lui Winslet a doua nominalizare la Premiul Oscar și prima pentru cea mai bună actriță într-un rol principal.

„Titanic”, un film de reper în istoria cinematografiei

Deși Titanic avea să egaleze recordul stabilit în 1959 de Ben Hur cu 11 Oscaruri câștigate de un lungmetraj, cel la categoria pentru care a fost nominalizată Winslet nu a fost unul dintre ele. Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal a mers în 1998 la Helen Hunt pentru interpretarea din comedia romantică As Good as It Gets.

Kate Winslet avea să câștige Premiul Oscar abia din a șasea „încercare”, după nominalizările pentru peliculele Sense and Sensibility, Titanic, Iris, Eternal Sunshine of the Spotless Mind și Little Children. Ea a fost premiată în 2009 cu Oscarul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal pentru filmul The Reader, în care joacă o fostă gardiană a unui lagăr nazist.

De atunci, a mai fost nominalizată o singură dată pentru Premiul Oscar, grație interpretării din filmul biografic Steve Jobs din 2015. La Gala Premiilor Oscar din anul următor Winslet s-a reunit pe covorul roșu cu Leonardo DiCaprio, care a fost nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal mulțumită modului în care a interpretat rolul lui Hugh Glass în filmul The Revenant.

Winslet nu a câștigat, dar DiCaprio a făcut-o pentru prima oară și a fost tot din a șasea încercare, ca Winslet cu 7 ani înainte.

În ceea ce privește Titanic, el rămâne la egalitate cu Ben Hur și Return of the King, lungmetrajul care a încheiat în 2003 trilogia Lord of the Rings, cu un număr record de 11 Premii Oscar câștigate de un singur film.

Lungmetrajul din 1997 al lui James Cameron poate fi văzut în prezent în streaming pe Netflix, platformă care l-a licențiat recent ca parte a unei strategii mai largi de a cumpăra drepturile de difuzare a unor filme consacrate.