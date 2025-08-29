Kaufland sprijină educația tuturor copiilor cu oferte speciale la rechizite

Kaufland România a lansat oferte speciale la gama de rechizite marcă proprie Talentus®, disponibile în toate magazinele sale. Ghiozdane moderne de la 19,99 lei, caiete la doar 0,39 lei și articole variate pentru școală îi așteaptă pe elevi și părinți.

Cuprinzând articole de la pixuri și stilouri la mini-markere, blocuri de desen, creioane, seturi de geometrie, pensule și acuarele, gama Talentus® sprijină procesul educațional și creativitatea elevilor. Produsele combină prețurile accesibile cu respectul față de mediu, fiind realizate din lemn certificat FSC și hârtie reciclată cu certificarea „Blauer Engel”.

1% din vânzări pentru educația copiilor din comunități defavorizate ale Deltei Dunării

În perioada 15 august – 30 septembrie, 1% din vânzările Talentus® va susține „StartEDU 3.0”, program desfășurat în parteneriat cu Asociația Pastel. Acțiunea aduce copiilor din zone izolate ale Deltei Dunării kituri școlare complete, ateliere creative și sprijin pentru dezvoltare personală. Anul trecut, peste 3.000 de produse au ajuns la elevi din C.A. Rosetti, Letea, Periprava și Sfiștofca, cu efecte vizibile în comunitate.

Oferta este valabilă în toate magazinele Kaufland din România, în limita stocului disponibil.

Mai multe detalii pe kaufland.ro și în aplicația Kaufland card.

Articol susținut de Kaufland