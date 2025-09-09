Kazahii proprietari ai Rompetrol retrag milioane de dolari din operatorul terminalului petrolier offshore Midia din Marea Neagră, prin care aduc țiței la rafinăria Petromidia

Gigantul petrolier de stat al Kazahstanului, KazMunayGas, proprietarul Rompetrol, retrage milioane de dolari din capitalul Midia Marine Terminal, operatorul terminalului petrolier offshore din largul portului românesc omonim de la Marea Neagră, prin care este adus grosul cantităților de țiței cu care este aprovizionată rafinăria Petromidia, relevă date oficiale analizate de Profit.ro.

KazMunayGas controlează Midia Marine Terminal prin subsidiarele sale înregistrate în Olanda (KMG International NV) și Elveția (KazMunayGas Trading AG).

La începutul lunii trecute, cei doi acționari au hotărât reducerea capitalului social al operatorului terminalului Midia cu 61,48 milioane lei (circa 13,8 milioane dolari), de la 156,28 la 94,79 milioane lei.

Suma cu care va fi redus capitalul social va fi restituită KMG International NV și KazMunayGas Trading AG în câteva luni. Intenția este „de optimizare a capitalului social al societății, nivelul de capitalizare al companiei fiind semnificativ mai mare decât valoarea activelor imobilizate”, potrivit sursei citate.