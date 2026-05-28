Keanu Reeves cere clemență pentru regizorul care a fraudat Netflix cu milioane de dolari

Keanu Reeves solicită clemență pentru Carl Rinsch, regizorul filmului „47 Ronin” în car a jucat. Regizorul american riscă ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de fraudarea Netflix cu 11 milioane de dolari, relatează Variety.

Într-o scrisoare adresată judecătorului de caz Jed Rakoff, Reeves l-a descris pe regizor drept un „artist excepțional” și l-a îndemnat pe magistrat să dea dovadă de „clemență și milă” la pronunțarea sentinței.

Rinsch a fost condamnat în decembrie pentru acuzații federale de fraudă electronică, spălare de bani și efectuarea unor tranzacții ilegale. Procurorii au susținut că acesta a făcut achiziții extravagante pentru a-și finanța un stil de viață de lux cu banii primiți de la Netflix pentru filma un serial S.F. numit „White Horse”.

Rinsch, în vârstă de 50 de ani, l-a regizat pe Reeves în filmul cu samurai „47 Ronin” din 2013, iar actorul acum în vârstă de 61 de ani a devenit ulterior mentor al său și un investitor timpuriu în serialul „White Horse”.

Keanu Reeves a cerut clemență pentru regizor ca un „coleg artist”

În scrisoarea adresată judecătorului, Reeves a notat că nu este psiholog sau terapeut, însă că își permite să comenteze asupra motivațiilor lui Rinsch din perspectiva unui „coleg artist”.

„În opinia mea, Carl poate ajunge să se autosaboteze prin amplificarea dimensiunii, amplorii și complexității a ceea ce fusese negociat, ajungând astfel în conflict cu partenerii săi contractuali”, a scris Reeves. „Nu intenționez să spun asta pentru a bagateliza ceea ce s-a constatat că a făcut, ci ofer această perspectivă doar ca posibilă explicație a motivelor sale”, a adăugat Keanu Reeves.

Rinsch urmează să își afle sentința pe 29 iunie. Avocații săi estimează că el riscă între opt și zece ani de închisoare. Ei au pledat în fața judecătorului să îi dea o pedeapsă mult mai mică, subliniind că Rinsch este la prima abatere și că faptele sale i-au încheiat deja probabil cariera.

Juriștii se așteaptă ca instanța să îi ordone lui Rinsch să plătească 11 milioane de dolari despăgubiri către Netflix. Compania solicită, de asemenea, încă 4,4 milioane de dolari pentru onorariile avocaților și alte cheltuieli.

Regizorul Carl Rinsch alături de actorii Hiroyuki Sanada și Keanu Reeves pe platourile de filmare ale filmului „47 Ronin” din 2010, FOTO: All Film Archive, Universal Pictures / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Cum a fraudat Carl Rinsch Netflix cu un serial ce urma să filmeze și în România

Procurorii au spus că Netflix îi plătise inițial lui Rinsch aproximativ 44 de milioane de dolari pentru un serial SF neterminat, numit „White Horse”, și apoi i-a mai trimis încă 11 milioane după ce acesta a spus că are nevoie de fonduri suplimentare pentru a finaliza producția.

Avocații lui Rinsch au încercat să argumenteze în instanță că clientul lor nu avea capacitate deplină de discernământ în perioada respectivă.

Filmările începuseră după un program ambițios care prevedea mai multe luni de filmări în Brazilia, Kenya, Mexic, România, Germania, Ungaria și Uruguay în 2019.

Rinsch a început filmările în Brazilia și a depășit rapid bugetul, conform documentelor instanței. Deși promisese să filmeze încă șapte episoade, el a informat Netflix că va putea finaliza doar un singur episod cu banii deja primiți.

După ce producția a fost întreruptă temporar în Ungaria, Netflix a fost de acord să avanseze fonduri suplimentare. Filmările s-au oprit în decembrie 2019, cu multe episoade încă neterminate. Rinsch a început apoi să extindă scenariul și a cerut încă 11 milioane de dolari pentru a finaliza primul sezon.

Sperând să salveze proiectul, Netflix a acceptat să plătească suma în martie 2020.

Regizorul a folosit banii Netflix să își finanțeze o viață de lux

În loc să noua tranșă de finanțare pentru serial, Rinsch i-a transferat într-un cont personal, unde a făcut o serie de investiții eșuate, pierzând aproximativ jumătate din suma de 11 milioane în câteva luni, potrivit procurorilor.

Apoi a plasat fondurile rămase pe piața criptomonedelor, obținând un anumit profit. Rinsch a virat ulterior banii în propriul cont bancar. Procurorul american Jay Clayton a declarat că Rinsch „a luat 11 milioane de dolari destinați unui serial TV și i-a jucat pe opțiuni speculative și tranzacții cu criptomonede”.

Au urmat achiziții extravagante, regizorul cumpărându-și cinci limuzine Rolls-Royce și un Ferrari, precum și ceasuri și haine în valoare de 652.000 de dolari.

El a mai cumpărat două saltele pentru aproximativ 638.000 de dolari și a cheltuit alți 295.000 de dolari pe lenjerii și textile de pat de lux. În plus, a folosit o parte din bani pentru a achita datorii pe cardurile de credit în valoare de circa 1,8 milioane de dolari, potrivit procurorilor.

El nu a finalizat niciodată serialul comandat de Netflix.