Un regizor de la Hollywood a fost condamnat pentru fraudarea Netflix cu milioane de dolari din cauza unui serial ce trebuia filmat și în România

Regizorul Carl Rinsch alături de actorii Hiroyuki Sanada și Keanu Reeves pe platourile de filmare ale lungmetrajului „47 Ronin” din 2010, FOTO: All Film Archive, Universal Pictures / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Un regizor de la Hollywood a fost condamnat joi sub acuzația că a înșelat Netflix cu 11 milioane de dolari pentru un serial care nu s-a materializat niciodată, folosind în schimb banii pentru achiziții extravagante, printre care mai multe limuzine Rolls-Royce, o mașină Ferrari și saltele și lenjerii de pat de lux în valoare de aproximativ un milion de dolari, relatează The Guardian.

Carl Rinsch, cunoscut cel mai bine pentru regizarea filmului 47 Ronin cu Keanu Reeves în rolul principal, a fost găsit vinovat de fraudă electronică, spălare de bani și alte capete de acuzare de o instanță din New York.

Benjamin Zeman, avocatul lui Rinsch, a spus într-un comunicat că verdictul este greșit și „ar putea crea un precedent periculos pentru artiștii implicați în dispute contractuale și creative cu finanțatorii lor – în acest caz una dintre cele mai mari companii media din lume – care se trezesc puși sub acuzare de guvernul federal pentru fraudă”.

Procurorii au spus că Netflix îi plătise inițial lui Rinsch aproximativ 44 de milioane de dolari pentru un serial SF neterminat, numit White Horse, și apoi i-a mai trimis încă 11 milioane după ce acesta a spus că are nevoie de fonduri suplimentare pentru a finaliza producția.

Avocații lui Rinsch au încercat să argumenteze în instanță că clientul lor nu avea capacitate deplină de discernământ în perioada respectivă.

Serialul Netflix trebuia să fie filmat în România și alte țări

Filmările începuseră după un program ambițios care prevedea mai multe luni de filmări în Brazilia, Kenya, Mexic, România, Germania, Ungaria și Uruguay în 2019.

Rinsch a început filmările în Brazilia și a depășit rapid bugetul, conform documentelor instanței. Deși promisese să filmeze încă șapte episoade, el a informat Netflix că va putea finaliza doar un singur episod cu banii deja primiți.

După ce producția a fost întreruptă temporar în Ungaria, Netflix a fost de acord să avanseze fonduri suplimentare. Filmările s-au oprit în decembrie 2019, cu multe episoade încă neterminate. Rinsch a început apoi să extindă scenariul și a cerut încă 11 milioane de dolari pentru a finaliza primul sezon.

Sperând să salveze proiectul, Netflix a acceptat să plătească suma în martie 2020.

Ce a făcut regizorul cu banii pe care i-a luat de la Netflix

Însă, în loc să folosească banii pentru serial, Rinsch i-a transferat într-un cont personal, unde a făcut o serie de investiții eșuate, pierzând aproximativ jumătate din suma de 11 milioane în câteva luni, potrivit procurorilor. Apoi a plasat fondurile rămase pe piața criptomonedelor, obținând un anumit profit, însă Rinsch a virat ulterior banii în propriul cont bancar.

Au urmat achizițiile extravagante, Rinsch cumpărând cinci limuzine Rolls-Royce și un Ferrari, precum și ceasuri și haine în valoare de 652.000 de dolari. El a mai cumpărat două saltele pentru aproximativ 638.000 de dolari și a cheltuit alți 295.000 de dolari pe lenjerii și textile de pat de lux. În plus, a folosit o parte din bani pentru a achita datorii pe cardurile de credit în valoare de circa 1,8 milioane de dolari, au precizat procurorii.

Rinsch, în vârstă de 48 de ani, nu a finalizat niciodată serialul. Pronunțarea sentinței este programată pentru luna aprilie a anului viitor.

Procurorul american Jay Clayton a declarat că Rinsch „a luat 11 milioane de dolari destinați unui serial TV și i-a jucat pe opțiuni speculative și tranzacții cu criptomonede”.

„Condamnarea de astăzi arată că, atunci când cineva fură de la investitori, noi urmărim banii și îl tragem la răspundere”, a mai spus Clayton.