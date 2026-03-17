Keir Starmer, apel tranșant la întâlnirea cu Zelenski: „Putin nu trebuie să fie cel care are de câștigat dintr-un conflict în Iran”

Prim-ministrul Regatului Unit l-a primit pe președintele Volodimir Zelenski, marți, la Londra, și a avertizat că „atenția trebuie să rămână asupra Ucrainei” în ciuda războiului din Orientul Mijlociu, potrivit BBC și AFP.

Când îl întâmpina pe liderul ucrainean la reședința din Downing Street nr. 10, premierul britanic Keir Starmer a subliniat că președintele rus Vladimir „Putin nu trebuie să fie cel care are de câștigat dintr-un conflict în Iran, fie că este vorba despre prețurile petrolului sau renunțarea la sancțiuni”.

În contextul războiului din Orientul Mijlociu, SUA a ridicat o parte dintre sancțiunile care vizau petrolul rusesc, în ceea ce oficialii americani au descris drept o încercare de a atenua din presiunea de pe piața globală.

Înaintea întâlnirii cu Zelenski, Starmer a reafirmat sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina.

„Hotărârea noastră este de neclintit”, a spus liderul britanic.

„Există, evident, un conflict în desfășurare în Iran, în Orientul Mijlociu, însă nu putem pierde din vedere ceea ce se întâmplă în Ucraina și nevoia de sprijinul nostru”, a adăugat el.

Președintele Ucrainei i-a mulțumit premierului britanic pentru susținere.

„Ați fost alături de noi toți în această iarnă dificilă”, a declarat Volodimir Zelenski.

Luni, Financial Times a scris că liderii europeni au încercat să mențină Ucraina în prim-plan după ce a izbucnit războiul din Orientul Mijlociu. Zelenski a fost vineri la Paris, context în care un oficial de la Élysée a reclamat un „efect de eclipsare” al conflictului dintre SUA-Israel și Iran.

Un nou parteneriat între Kiev și Londra

În cadrul întrevederii de la Londra, Starmer și Zelenski au bătut palma pentru un nou parteneriat în apărare, menit să contracareze dronele de atac ieftine.

Înțelegerea va aduce laolaltă „expertiza ucraineană și baza industrială a Regatului Unit” pentru a fabrica și furniza drone și alte capacități, conform comunicatului transmis de Downing Street.

Parteneriatul prevede și o cooperare mai strânsă cu țări terțe în domeniul industriilor de apărare, ca parte a eforturilor de consolidare a securității internaționale.

În plus, Marea Britanie va da Ucrainei 500.000 de lire sterline pentru a finanța un centru de excelență în domeniul inteligenței artificiale la Kiev.