Kelemen Hunor a spus unde crede că pot să apară schimbări pentru comunitatea maghiară sub guvernul Magyar

Kelemen Hunor, la cel de-al 17-lea congres UDMR, la centru de evenimente Wild Hills din Juc-Herghelie, judetul Cluj, 10 octombrie 2025. Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, care va merge săptămâna viitoare la Budapesta, a explicat, marți la Parlament, că direcția viitorului Guvern de la Budapesta încă nu e clar. „Din discuția mea de aseară nu cred că vor fi schimbări importante, cel puțin în ceea ce privește principiile”. Se așteaptă însă la schimbări legate de sprijinul financiar.

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat marți la Parlament că va merge la Budapesta săptămâna viitoare, după ce, luni seară a avut o discuție scurtă cu Peter Magyar.

„Am spus că săptămâna viitoare o să ajung. Nu am stabilit ziua, nu am stabilit ora. A rămas să vorbim luni, marți, în funcție de programul meu”, a mai explicat Kelemen.

Întrebat despre interesele comunității maghiare și viitorul guvern de la Budapesta, liderul UDMR a spus că e prematur să comenteze în detaliu.

„Nu știm exact care va fi direcția, dar din declarațiile lui Magyar Peter și din discuția mea de aseară nu cred că vor fi schimbări importante, cel puțin în ceea ce privește principiile. În ceea ce privește sprijinul financiar, acolo s-ar putea. De fiecare dată când a venit un nou Guvern, au fost schimbări, dar până când nu știm mai mult, nu avem cum comenta”.

„Nu trebuie să îi explic”

Întrebat fiind despre cum îi va explica viitorului lider de la Budapesta votul comunității maghiare din Trasilvania, care a votat masiv Fidesz-ul lui Orban, Kelemen a spus: „Nu trebuie să explic acest lucru, fiindcă Magyar Peter cunoaște comunitatea din Transilvania. În 2024, a fost în Fidesz și cunoaște”.

„Membrii comunității maghiare sunt oameni responsabili, maturi, care fac diferență între ce spune unul sau ce spune altul și decid în funcție de aprecierile lor”, a mai spus el.

El a mai spus că discuțiile de la Budapesta „vor fi principiale, despre viitor, nu despre trecut”.

Reproșurile făcute de Magyar

Luni seara, în prima sa conferință după alegeri, Peter Magyar a spus și el că-și dorește o relație mai bună cu România și a criticat și UDMR.

Mai exact, Peter Magyar a spus că o parte mare dintre maghiarii din România au votat cu Fidesz pentru că „sunt induși în eroare”. El a susținut că Kelemen Hunor „a avut și el un rol”, acuzând UDMR că „a participat la o campanie de dezinformare și inducere în eroare a maghiarilor din România”.