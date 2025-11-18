Kelemen Hunor, anunț despre pensiile magistrațiilor: „Toată lumea din Coaliție este de acord că nu umblăm la cuantum” / Urmează pensiile militare

Coaliția de guvernare a decis să nu mai modifice cuantumul pensiei magistraților, a declarat la RFI liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a precizat că poate fi modificată perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani.

Faptul că nu se va schimba cuantumul înseamnă că magistrații vor avea o pensie de 70% din ultimul salariu net. Perioada de tranziție se referă la numărul de ani după care magistrații vor ajunge să iasă la pensie la 65 de ani.

Potrivit ultimelor informații de dinainte de runda de discuții ce a avut loc luni la Guvern, pe masă sunt mai multe variante: una care prevede o perioadă de tranziție de 10 ani, așa cum era în proiectul care a fost respins de CCR, și alta cu o perioadă de tranziție de 15 ani, perioada maximă pe care premierul Bolojan e dispus să o negocieze cu magistrații.

Kelemen: „Toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum”

”În coaliție, am discutat variantele, după întâlnirea de săptămâna trecută cu magistrații la Cotroceni, care sunt variantele și toată lumea este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare, azi, mâine, toată lumea este de acord că în această săptămână noi trebuie să trimitem proiectul la CSM pentru avizare și pe fond, toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70% din valoarea venitului, salariului, cum ar veni, vorbim de cuantumul pensiei”, a declarat Kelemen Hunor la RFI.

Liderul UDMR consideră că se poate negocia perioada de tranziție până la ieșirea la pensie la 65 de ani: ”La perioada de tranziție, sigur, aici, eu pot să vă spun ce am propus și ieri și săptămâna trecută, eu aș accepta prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord. Până la urmă, dacă e să căutăm un compromis, eu cred că din partea noastră, din partea coaliției, din partea arcului guvernamental, este o posibilitate de a arăta că din punctul nostru de vedere, pacea socială și guvernarea justă și dreaptă este lucrul cel mai important”.

Kelemen a spus că ”astăzi, probabil că premierul va mai discuta și cu președintele, să vedem ce s-a mai întâmplat de săptămâna trecută, dacă au mai fost discuții, dar noi suntem obligați să trimitem proiectul la CSM spre avizare”.

Ce variante s-au discutat săptămâna trecută la Cotroceni

Discuțiile de miercurea trecută dintre președintele Nicușor Dan, reprezentanții magistraților și liderii coaliției însă s-au terminat fără niciun rezultat, cu fiind de acord cu o majorare a perioadei de tranziție, nu și cu solicitările magistraților de a crește valoarea pensiei față de cea din proiectul Guvernului Bolojan, respins de CCR.

În cele trei ore de discuții de săptămâna trecută, cel mai mult s-a vorbit despre cuantumul pensiei, au declarat pentru HotNews surse participante la discuții. În timp ce liderii politici au propus ca pensia să fie egală cu 70% din ultimul salariu net, magistrații au cerutca pensia să fie 65% din venitul brut. În proiectul Guvernului Bolojan care a fost respins de Curtea Constituțională e prevăzut ca pensia să fie 70% din venitul net.

Cât despre perioada de tranziție, magistrații au cerut 18 ani, dar au fost refuzați. În negocierile de miercuri seară, liderii coaliției ar fi fost de acord să cedeze și să modifice legea astfel încât perioada de tranziție să fie de până la 17 ani fără să crească valoarea pensiei, potrivit informațiilor HotNews. Această perioadă de tranziție înseamnă practic numărul de ani care trebuie să treacă până când toți magistrații din sistem să iasă la pensie la 65 de ani.

Urmează pensiile militare

Kelemen Hunor a anunțat marți că urmează reforma pensiilor speciale din zona militară.

”În societate, așteptarea este pentru o guvernare mai dreaptă. Și trebuie să urmeze și alții. Aici, magistrații au avut dreptate, pentru că ne-au reproșat că am început cu ei. Urmează zona militară”, a declarat el.

„Și acolo există vârsta de pensionare mult mai redusă și pensiile de serviciu mult mai mari. Deci noi nu putem ocoli. Dacă vreau să fiu drept față de magistrați, atunci trebuie să recunosc că din tot ce înseamnă pensiile speciale, ei au o valoare în procent de 8,9%, cu grefierii, cu CCR, cu Curtea de Conturi se ajunge la nouă și ceva la sută, deci sub 10%”, a explicat liderul UDMR

„Marea majoritate, ca și volum al pensiilor de serviciu, ca să nu folosesc termenul de pensia specială, este în zona militară, jandarmi, Poliție, Armată, SRI și așa mai departe (…). Și acest Guvern are obligația de a merge mai departe cu aceste reforme”, a mai spus Kelemen.

Vor exista discuţii privind condiţiile de pensionare şi în cazul altor categorii profesionale care beneficiază de pensii de serviciu, însă cei care rămân în sistem vor beneficia de condiţiile vechii legislaţii atunci când vor alege să plece la pensie, a declarat miercurea trecută Nicușor Dan.