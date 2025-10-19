Kelemen Hunor: Cu toții am fost de acord că nu vom crește salariul minim în 2026

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică la Antena 3 că „nu este momentul” pentru o majorare a salariului minim în 2026 și susține că și ceilalți parteneri din coaliție au fost de acord cu „această concluzie propusă de premier”.

„Săptămâna trecută am discutat despre această chestiune și cu toții am fost de acord că nu vom crește salariul minim începând de anul viitor. Asta a fost discuția săptămâna trecută”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă și PSD a fost de acord, având în vedere pozițiile publice ale social-democraților, liderul UDMR a răspuns: „Da, da, da, cu toții. Ei au zis că ar trebui, dar toată lumea înțelege că în acest moment pierzi mai mult pe partea economică decât câștigi pe partea bugetară”.

„Sigur, dacă cineva dorește o reluare a discuțiilor, se poate, dar noi săptămâna trecută am ajuns la această concluzie propusă de premier, să rămânem cu salariul minim și în 2026 așa cum l-am avut în 2025, și, sigur, în ceea ce ne privește, noi susținem această variantă, fiindcă nu este momentul”, a continuat Kelemen Hunor.

Întrebată joi despre salariul minim, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Bolojan a spus că, „în principiu, nu va crește”.

În replică, fostul ministru al finanțelor Adrian Câciu a declarat că „PSD susține ferm creșterea salariului minim brut de la 1 Ianuarie 2026”.

„Cei care spun că nu crește, pot pleca acasă sau, mă rog, la patronii lor.(…) Aștept să își revină! Daca nu, să plece!”, a mai afirmat Adrian Câciu.

Fostul ministru social-democrat al muncii Marius Budăi făcuse o declarație similară în privința salariului minim marți, spunând că acesta „va crește în anul următor”: „Vă asigur de acest lucru! PSD nu va accepta încălcarea legislației naționale și europene care reglementează salariul minim european”.