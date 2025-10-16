Un nou conflict în coaliție. PSD garantează că salariul minim va crește, purtătoarea de cuvânt a Guvernului îi contrazice / Replică dură din partidul condus de Grindeanu

Purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, joi, întrebată despre salariul minim, că premierul Bolojan a spus că, „în principiu, nu va crește”. Declarațiile au fost făcute în contextul în care mai mulți reprezentanți ai PSD au susținut salariul minim va crește în 2026. „Cei care spun că nu crește, pot pleca acasă sau, mă rog, la patronii lor.(…) Aștept să își revină! Daca nu, să plece!, a replicat fostul ministru PSD al Finanțelor Adrian Câciu.

La finalul ședinței de joi a Guvernului, purtătoarea de cuvânt a Cabinetului Bolojan, Ioana Dogioiu, a fost întrebată care sunt variantele luate în calcul pentru salariul minim – dacă în 2026 va crește sauva fi înghețat.

„Subiectul este în analiza premierului. În momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns «în principiu, salariul minim nu va crește»”, a răspuns Dogioiu.

Întrebarea a venit în contextul în care, în ultimele zile, mai mulți reprezentanți ai PSD au susținut că salariul minim va crește.

Fost ministru PSD: „Că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu chiar nu contează în actul decizional”

Fostul ministru PSD al Finanțelor Adrian Câciu a reacționat printr-un mesaj ironic pe Facebook la adresa purtătoarei de cuvânt a Guvernului.

„Eu zic că va crește, iar ei, cei care spun că nu crește, pot pleca acasă sau, mă rog, la patronii lor. Pentru că ei nu sustin oamenii, ei executa ordine! Astept să își revină! Dacă nu, să plece!

PSD susține ferm creșterea salariului minim brut de la 1 Ianuarie 2026. Un nou argument vine în sprijinul PSD care susține necesitatea creșterii salariului minim. În România datele oficiale consemnează cea mai accelerată scădere a salariului mediu, de la tăierile din perioada Boc-Băsescu. Puterea de cumpărare scade și se resimte acut mai ales pentru salariații cu venituri mici”, susține Câciu.

Printre cei din PSD care au susținut că salariul minim va crește din 2026 este și fostul ministru al Muncii Marius Budăi, actual deputat PSD. Într-un mesaj postat tot pe Facebook, el a „garantat” că „salariul minim va crește în anul următor! Nu va fi înghețat! Vă asigur de acest lucru”.

El spune că PSD nu va accepta ca legislația națională și europeană care reglementează salariul minim european să fie încălcată.

„Un alt deputat PSD, Mihai Fifor a scris pe Facebook că PSD va susține categoric în Coaliție ca Guvernul să respecte mecanismul salariului minim european, care prevede majorarea acestui venit în funcție de evoluțiile economice”. El spune și că înghețarea salariului minim este de neacceptat și ar duce la accentuarea recesiunii.

Și actualul ministru al Muncii, Florin Manole (PSD) susține majorarea salariului minim. El a declarat la emisiunea Insider Politic de la PrimaTV că este unul dintre „susţinătorii fervenţi ai creşterii constante a salariului minim”.

„Am trăit experienţa asta şi poate şi dumneavoastră şi mulţi oameni care au venit în Bucureşti din afara oraşului. Să lucrezi în Bucureşti pe minim pe economie şi să nu-ţi ajungă banii nici măcar pentru chirie este absolut nedrept”, a mai spus Manole.

Pe 20 octombrie, va avea loc Consiliul Național Tripartit, întâlnirea dintre Guvern, patronate și sindicate. Ministrul Muncii a declarat pentru Știrile ProTV că „20 octombrie, termenul la care trebuie să avem toate cifrele de la statistică, toate prognozele, astfel încât Comitetul Național Tripartit să poată lua o decizie în legătură cu marjele pe care le oferă această lege. Mă refer la procentele din salariul mediu brut pe economie, între 47 și 52%”.

Directiva UE privind salariul minim spune că minimul pe economie nu poate fi mai mic decât 50% din salariul mediu brut. În acest moment, salariul minim brut în România este de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă 2.574 de lei „în mână”.

Tot potrivit legislației europene, care e transpusă și în legislația din România, nivelul salariului minim trebuie să fie calculat și ținând cont de nivelul general al salariilor, de rata de creștere a salariului, de puterea de cumpărare și de productivitatea muncii la nivel național.

Patronii nu sunt de acord cu creșterea salariului minim

IMM România, o confederație patronală reprezentativă la nivel național, a cerut miercuri Guvernului să nu crească minimul pe economie și să mențină salariului minim brut la nivelul actual și în 2026. Patronatele avertizează că o majorare ar putea duce la concedieri, distorsiuni pe piață prin creșterea muncii nefiscalizate și la reducerea investițiilor.

„Creșterea salariului minim brut pe țară, de către Guvern, coroborat cu creșterea fiscalității și fără a se propune un pachet de măsuri de suport economic pentru IMM-uri, va conduce la transferul tuturor costurilor suplimentare pentru antreprenori, fapt care va determina creșterea prețului produselor și serviciilor întreprinderilor românești care va avea ca rezultat pierderea competitivității”, au transmis reprezentanții IMM România.

Patronii spun că prin creșterea costurilor cu forța de muncă într-o perioadă în care cresc taxele și impozitele pentru mediul de afaceri va duce în mod inevitabil la scăderea competitivității firmelor românești.

Conform lor, mărirea numărului de insolvențe și scăderea consumului arată reculul economiei românești, fapt care creează o presiune suplimentară asupra IMM-urilor.

În opinia acestora, o modalitate de creștere a veniturilor salariale, fără o mărire nesustenabilă a costurilor pentru angajatori, poate fi realizată prin scăderea fiscalității pe forța de muncă, în acest fel având loc o creștere a veniturilor pentru salariați.