Kelemen Hunor, despre amenințările lui Bolojan cu demisia: „Asta poţi să faci o dată. A doua oară nu e bine, că nimeni nu te mai opreşte”

Liderul UDMR a relatat episodul în care premierul Ilie Bolojan a amenințat în Coaliție că va demisiona: „A spus la un moment dat: «Dacă nu se poate, atunci continuaţi fără mine»”.

Kelemen Hunor a făcut acestă declarație la Euronews, întrebat dacă Ilie Bolojan a pus problema demisiei sale în cazul în care proiectul pensiilor magistraţilor nu trece de Curtea Constituţională.



„Da, a fost acum vreo două, trei săptămâni, patru săptămâni, nu mai ştiu exact când, când era acel pachet şi, într-adevăr, Bolojan a spus la un moment dat: «Dacă nu se poate, atunci continuaţi fără mine». Asta poţi să faci o dată. A doua oară nu e bine s-o faci, că nimeni nu te mai opreşte.

Deci eu nu cred şi nu e momentul să discutăm, eu nu discut despre demisia lui Bolojan, nu discut despre Coaliţie şi soarta Coaliţiei, această coaliţie trebuie să meargă mai departe, dar o decizie a Curţii Constituţionale ne-ar bloca în ceea ce priveşte măsurile care trebuie luate şi trebuie luate echilibrat”, a declarat Kelemen Hunor.

Preşedintele Nicuşor Dan i-a convocat pe liderii coaliției, marţi, la Palatul Cotroceni, liderii coaliţiei. Pe agenda discuţiilor ar putea fi subiectele sensibile care au provocat dispute în coaliţie, între care plafonarea preţurilor la produsele de bază.

Curtea Constituţională va dezbate, miercuri, 24 septembrie, legea privind pensiile magistraţilor, alături de celelalte legi din pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului adoptat de Guvern.