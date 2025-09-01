Kelemen Hunor, despre ședința în care premierul a amenințat cu demisia: „Nu am simțit nicio amenințare” / Poziția UDMR în privința proiectului privind tăierile din administrație

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni la Parlament că partidul susține măsurile referitoare la reforma administrației locale și centrale, „dar e nevoie de timp, de două săptămâni, de trei săptămâni, din mai multe motive”.

Membrii Guvernului au adoptat, vineri, cinci dintre cele șase proiecte de lege din pachetul 2. Cel de-al șaselea, care se referă la reforma administrației publice locale și centrale, a fost rediscutat duminică în cadrul coaliției, însă partidele nu s-au pus de acord astfel că proiectul a fost amânat cu încă două săptămâni. În ședința de duminică, premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia.

Întrebat luni de reporteri despre această situație, liderul UDMR a spus: „Eu nu am simțit nicio amenințare, dar, într-adevăr, a fost o poziție care putea fi interpretată în sensul că, dacă nu reușim să facem această reformă, atunci… Dar asta el a și zis public de câteva ori, că nu este dispus să facă lucruri care nu sunt în sensul programului de guvernare, dar nu e nicio amenințare”.

„Coaliția trebuie să meargă mai departe – și cu Bolojan în fruntea Guvernului, așa spun eu. Susținem acele măsuri care trebuie incluse în asumarea pe administrația locală și centrală, dar e nevoie de timp, de două săptămâni, de trei săptămâni, din mai multe motive. Cifrele trebuie clarificate, fiindcă raportările nu erau la fel, pe de o parte. Pe de altă parte, comunicarea a fost greșită, când unii au vorbit de 20% (tăieri de posturi, n.r.), alții de 40% – de fapt, nu e vorba nici de 20%, nici de 40% sau 45% (…). Dacă vorbim de posturi ocupate, atunci se vorbește, în cel mai «rău» caz, de 13%”, a continuat Kelemen Hunor.

Mai departe, întrebat dacă UDMR este de acord cu nivelul de 13%, Kelemen Hunor a răspuns: „Trebuie văzut, fiindcă sunt autorități locale unde poți să ajungi la 20% fără probleme, fiindcă au exagerat, sau autorități centrale unde poți să ajungi la 20%”.

„Comunele, localitățile mici n-au cum să ajungă la 20%, fiindcă atunci rămân fără angajați, deci din acest punct de vedere, într-adevăr, e nevoie de timp – și aceste două-trei săptămâni sunt necesare pentru a clarifica dacă să mergem și cu aceste măsuri mai departe”, a mai declarat Kelemen Hunor.